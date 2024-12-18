詐團傳訊「我要看你脫」 女子說被威脅給密碼...法官不信

楊姓女子提供帳戶供詐騙集團使用觸法，辯稱被騙，且遭對方威脅她拍裸照、要求視訊。法官檢視詐團成員曾傳送「我要看你一件一件的脫」等情色訊息給楊女，但不似威脅，認定楊女犯行，依洗錢防制法判刑4月，併科罰金2萬元。全案可上訴。

判決指出，楊女去年10月21日前透過通訊軟體LINE，將名下郵局帳戶的網路銀行帳號及密碼，傳送給暱稱「王專員」，後又更改暱稱為「陳雨萱」的詐欺集團成員使用，並有5人受詐騙後，共匯款約90萬元進入帳戶，並由不詳詐欺成員轉匯或提領一空。檢方偵辦後，依違反洗錢防制法罪嫌起訴楊女。

基隆地方法院開庭時，楊女承認提供帳號及密碼給王專員，但沒有要幫助詐欺取財及幫助洗錢。她當時急需申辦貸款，上網找到分期貸款的王專員，對方說貸款申辦通過，支付手續費未匯款成功，導致帳戶被凍結，需要網銀帳號及密碼代替解凍金支付才提供。

楊女辯稱，他一開始未察覺王專員是詐欺集團的人，後來要報警也來不及了。先前她與王專員說要去報警，對方還改名陳雨萱，並威脅她拍裸照、要求視訊。

法官檢視楊女與王專員、陳雨萱的對話，其中王的對話紀錄完全無從確定日期、時點，而與陳的對話，楊女多有收回訊息動作，陳甚至曾傳送「我要看你脫」、「我要看你一件一件的脫，這樣才有感覺」、「插進去」等訊息。

法官詢問楊女，為何對話紀錄不完整？楊女說是不小心刪除對話紀錄，也沒有擷圖，收回訊息是因為怕她老公看到。法院認為因為對話欠缺完整情境與脈絡，且有情色語句，又無楊女辯稱要去報警，而受陳威脅必須拍攝裸照或視訊內容，無法佐證辯解的真實性，不採信辯詞。