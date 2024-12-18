快訊

賈永婕舅媽涉助詐貸1.2億 三峽金牛角名店負責人母子認罪

狗狗覺得幾度算太冷？「急凍個位數」出現不適感 這款耐寒犬意外也怕冷

棒球狼教練案外案 中市議員再爆推薦他的「老教練」熊抱學生仍任教

詐團傳訊「我要看你脫」 女子說被威脅給密碼...法官不信

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

楊姓女子提供帳戶供詐騙集團使用觸法，辯稱被騙，且遭對方威脅她拍裸照、要求視訊。法官檢視詐團成員曾傳送「我要看你一件一件的脫」等情色訊息給楊女，但不似威脅，認定楊女犯行，依洗錢防制法判刑4月，併科罰金2萬元。全案可上訴。

判決指出，楊女去年10月21日前透過通訊軟體LINE，將名下郵局帳戶的網路銀行帳號及密碼，傳送給暱稱「王專員」，後又更改暱稱為「陳雨萱」的詐欺集團成員使用，並有5人受詐騙後，共匯款約90萬元進入帳戶，並由不詳詐欺成員轉匯或提領一空。檢方偵辦後，依違反洗錢防制法罪嫌起訴楊女。

基隆地方法院開庭時，楊女承認提供帳號及密碼給王專員，但沒有要幫助詐欺取財及幫助洗錢。她當時急需申辦貸款，上網找到分期貸款的王專員，對方說貸款申辦通過，支付手續費未匯款成功，導致帳戶被凍結，需要網銀帳號及密碼代替解凍金支付才提供。

楊女辯稱，他一開始未察覺王專員是詐欺集團的人，後來要報警也來不及了。先前她與王專員說要去報警，對方還改名陳雨萱，並威脅她拍裸照、要求視訊。

法官檢視楊女與王專員、陳雨萱的對話，其中王的對話紀錄完全無從確定日期、時點，而與陳的對話，楊女多有收回訊息動作，陳甚至曾傳送「我要看你脫」、「我要看你一件一件的脫，這樣才有感覺」、「插進去」等訊息。

法官詢問楊女，為何對話紀錄不完整？楊女說是不小心刪除對話紀錄，也沒有擷圖，收回訊息是因為怕她老公看到。法院認為因為對話欠缺完整情境與脈絡，且有情色語句，又無楊女辯稱要去報警，而受陳威脅必須拍攝裸照或視訊內容，無法佐證辯解的真實性，不採信辯詞。

法官指出，縱使楊女申辦貸款為真，但她有辦過信貸的經驗，理應知道不用交付帳戶網路銀行密碼，卻對王專員的要求照單全收，顯有讓帳戶被詐欺成員利用收受欺款項之意。再看楊女與王專員或陳雨萱互動過程，認為她預見帳戶被供作詐欺取財及洗錢使用，可能性甚高，犯罪事證明確，依洗錢罪判刑4月，併科罰金2萬元。罰金如易服勞役，以1千元折算1日。

楊姓女子提供帳戶供詐騙集團使用觸法，辯稱被威脅拍裸照。法官親視詐團成員曾傳送「我要看你一件一件的脫」等情色訊息給楊女，但不似威脅，認定楊女犯行，依洗錢防制法判刑4月，併科罰金2萬元。聯合報系資料照片
楊姓女子提供帳戶供詐騙集團使用觸法，辯稱被威脅拍裸照。法官親視詐團成員曾傳送「我要看你一件一件的脫」等情色訊息給楊女，但不似威脅，認定楊女犯行，依洗錢防制法判刑4月，併科罰金2萬元。聯合報系資料照片

密碼 洗錢 詐欺

延伸閱讀

北檢主任檢察官曾揚嶺破台版柬埔寨案 獲公務員傑出貢獻獎

想騙身分證文件 詐團冒用高市府人員

詐團車手4度羈押釋放又犯 起訴移審彰院裁定續押

融資公司挾詐團、地政士 誆人抵押3億房地產爽抽4500萬

相關新聞

賈永婕舅媽涉助詐貸1.2億 三峽金牛角名店負責人母子認罪

新北市三峽金牛角名店康喜軒負責人曾淮安、劉秋香母子，涉嫌與銀行女襄理楊悅如共謀以人頭詐貸1.2億元，並傳出楊女正是101...

夜店大亨夏天倫爆料「貴婦版大S」偷小孩紅包錢 誹謗遭起訴

有「貴婦版大S」封號的名媛黃廉盈，今年遭「夜店大亨」前夫夏天倫爆料拿走女兒紅包錢等言語，黃女提告妨害名譽。台北地檢署今偵...

獨／確定入獄！朱學恒猥褻鍾沛君判11月 上訴期滿未遞狀定讞

直播主朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，朱稱酒後「斷片」不復記憶，一審認為朱嚴重侵害鍾女性自主決定權，...

6女不滿「小玉」換臉製A片共求償3千萬 難證「有多紅」總獲賠185萬

網紅「小玉」朱玉宸利用換臉技術，合成高雄市議員黃捷、前立委高嘉瑜與藝人雞排妹等名人的臉製作色情影片，上網兜售牟取暴利，最...

供名車、豪宅...女模卻逐漸疏遠 「波霸奶茶杯大亨」求償1.1億元敗訴

有「波霸奶茶杯大亨」之稱的旅美台商施宗明，被爆料去年邀28歲陳姓女模合作後相戀，施陸續付出上億元在陳女身上，陳女卻逐漸疏...

詐團傳訊「我要看你脫」 女子說被威脅給密碼...法官不信

楊姓女子提供帳戶供詐騙集團使用觸法，辯稱被騙，且遭對方威脅她拍裸照、要求視訊。法官檢視詐團成員曾傳送「我要看你一件一件的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。