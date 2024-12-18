影／議員指豐原慈濟宮財務有問題 廟方不滿告誹謗「沒言論免責」

台中市議員邱愛珊近日在市議會質詢時，指豐原慈濟宮財務不透明，主委陳誌鋒涉及背信、侵占，委員涉「分一杯羹」，邱主張議會質詢有免責權。豐原慈濟宮今早委由律師到台中地檢署按鈴申告，律師表示，根據地方制度法規定，無關議會事項所為顯然違法言論，不在議員言論免責的範圍內，因此先就妨害主委陳誌鋒名譽部分提告。

律師王仁棋表示，雖然議員主張她在議會質詢的內容是反映信眾意見，主張言論免責，不過根據地方制度法第50條的規定，直轄市議會議員開會時，議員對有關會議事項所為的言論、表決，對外不負責任，不過就無關議會事項，所為顯然違法的言論，則不在此限。

王仁棋說，議員在議會所述內容，顯有妨害名譽之情事，因此先就妨害主委陳誌鋒名譽部分提告，其餘廟方委員也視狀況研議提告。

豐原慈濟宮常務監察人鄭文鑫說，20年前辦理建醮活動時，當時廟史即有記載是建廟275年，迄今已約有300年歷史，無涉偽造文書，另外丁口錢部分，按照往例是向民眾收取300元，依照市價成長，此次是收取500元的丁口錢，丁口錢與籌措此次建醮活動，都採「隨喜」方式募集，財務透明有會計師簽證，未來也會把建醮收支、流程，攤開在陽光下，供外界檢視，解除疑慮。

市議員邱愛珊說，基於選民期待在議會發聲，議會質詢反映信徒質疑，廟方只需說明澄清，她丈夫魏隆琪在豐原慈濟宮開會多次反應建議，寄出存證信函也得不到回應，廟方要告只能接受，她在議會有言論免責權。

豐原慈濟宮表示，台中市議員邱愛珊在今年12月12日，在市議會第4次定期會議市政總質詢時指稱，豐原慈濟宮今年11月辦理百年醮典（甲辰年科祈安五朝清醮)）恣意竄改建廟歷史、強迫里、鄰長向豐原地區市民強收丁口錢，也影射主任委員陳誌鋒涉嫌侵占公款浮報、竄改相關預算表、會議紀錄等言論。

豐原慈濟宮說，為正視聽，不再縱容此等汙衊行為，今早委由律師王仁棋針對邱愛珊發表不實言論提告。