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獨／確定入獄！朱學恒猥褻鍾沛君判11月 上訴期滿未遞狀定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

直播主朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，朱稱酒後「斷片」不復記憶，一審認為朱嚴重侵害鍾女性自主決定權，犯後毫無悔悟，判1年2月刑。朱上訴並在二審言詞辯論前一天「道歉」，台灣高等法院認為朱犯後態度改變，減為11月徒刑，但未予緩刑。朱的上訴期限至17日到期，他未上訴最高法院，確定要入獄服刑。

二審判決後，朱透過臉書聲明「不會再上訴消耗司法資源」。鍾沛君則批朱從一開始道歉到法庭上否認，到二審認罪求和解，不斷演戲利用輿論壓倒她，「我的人生不是你的劇本」。

朱學恒2022年8月間邀約鍾沛君、立委陳菁徽等人在大安區某餐廳包廂餐敘，晚間9點，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱、鍾女。朱從座位起身走向鍾女，雙手壓住她肩膀，將她強押於牆壁，鍾女無法挪動，遭吻唇數秒。朱回到座位後，又走向鍾女，以一手壓住女方肩膀，一手摟抱手臂，再度強吻。高院認為朱犯刑法強制猥褻罪。

台北地院批評朱學恒案發後利用輿論形塑鍾沛君是「他人指使的政治打手」，還說自己受「政治迫害」，他雖辯稱「斷片」，返家後卻能傳訊給鍾女，「斷片」之說不足採信。

高院審理期間，朱在臉書上貼文致歉，法院還在言詞辯論後安排訊問庭，調查雙方是否有調解可能，但破局。

高院審酌朱學恒因自身的慾望，竟利用鍾沛君的信任強制猥褻，一審審理期間在談話節目中談論政治話題時提及鍾沛君，未對他造成鍾女的傷痛有歉疚之意，犯後態度欠佳。朱二審時認罪，並表達和解意願、願意賠償的金額，且自行於網路上張貼公開道歉信，「犯罪後態度已有所改變」，因此撤銷改判。

因朱學恒未考慮鍾沛君的感受，又在自己的節目中評論案件，高院未給予緩刑。判決出爐後，朱在臉書上表示坦然接受判決，「深自反省懺悔」，不會再上訴。

因上訴期間至12月17日深夜24點屆滿，高院未收到朱學恒的上訴書狀，全案定讞。

直播主朱學恒（左圖）酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，台灣高等法院11月14日判朱11月徒刑，朱未再上訴，全案定讞。圖／聯合報系資料照
直播主朱學恒（左圖）酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，台灣高等法院11月14日判朱11月徒刑，朱未再上訴，全案定讞。圖／聯合報系資料照

朱學恒 猥褻 鍾沛君

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