快訊

賈永婕舅媽涉助詐貸1.2億 三峽金牛角名店負責人母子認罪

狗狗覺得幾度算太冷？「急凍個位數」出現不適感 這款耐寒犬意外也怕冷

棒球狼教練案外案 中市議員再爆推薦他的「老教練」熊抱學生仍任教

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台東海底沉箱成「塗鴉箱」 縣府：恐觸法

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東綠島南竂漁港海底沉箱於3年前施作完畢，但礙於後續漁港災修工程受阻及天候不佳等因素影響，導致沉箱至今尚未拖運，放置成都南路底的海灘上，不過，巨大沉箱卻遭人任意塗鴉，成了「塗鴉箱」。縣府農業處表示，沉箱屬公物，任意塗鴉恐觸法。

農業處漁業科長陳文泰表示，沉箱遭塗鴉雖不影響結構本體，且最後投入海底，也不礙觀瞻，但沉箱屬於公物不應隨意破壞，包括塗鴉在內，不僅恐觸及相關罰則，該地點環境也危險安全堪慮，強烈呼籲民眾未經許可，勿前往該沉箱從事各項行為活動。

綠島南寮漁港在2016年遭受尼伯特颱風侵襲，導致港堤結構遭破壞，縣府爭取經費進行階段性災後修復工程，其中包括沉箱建造，並於2021年在台東市成都南路底的海灘上興建長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺，重達逾百噸的沉箱，但礙於後續漁港災修工程受阻及天候不佳等因素影響，導致沉箱至今尚未拖運。

不過，巨大沉箱物體卻成了民眾塗鴉的目標，從一開始的1個圖樣，到現在已有7、8個圖樣，有的還埋沒在沙堆下，依塗鴉構圖應為專業人士，有民眾認為不應破壞公物，隨意塗鴉風氣不可長，但有民眾則認為塗鴉有創意，把死氣沉沉的水泥物體變活潑了。

農業處表示，該沉箱地點偏僻隱密，很少人車經過，才會有機可乘塗鴉，提醒任意塗鴉可依社會秩序維護法第90條「未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者」處3000元以下罰鍰；另也可依廢棄物清理法處1200元至6000元罰鍰。

台東綠島南竂漁港海底沉箱於3年前施作完畢，但礙於後續漁港災修工程受阻及天候不佳等因素影響，導致沉箱至今尚未拖運，放置成都南路底的海灘上，不過，巨大沉箱卻遭人任意塗鴉，成了「塗鴉箱」。記者尤聰光／攝影
台東綠島南竂漁港海底沉箱於3年前施作完畢，但礙於後續漁港災修工程受阻及天候不佳等因素影響，導致沉箱至今尚未拖運，放置成都南路底的海灘上，不過，巨大沉箱卻遭人任意塗鴉，成了「塗鴉箱」。記者尤聰光／攝影
台東綠島南竂漁港海底沉箱於3年前施作完畢，但礙於後續漁港災修工程受阻及天候不佳等因素影響，導致沉箱至今尚未拖運，放置成都南路底的海灘上，不過，巨大沉箱卻遭人任意塗鴉，成了「塗鴉箱」。
台東綠島南竂漁港海底沉箱於3年前施作完畢，但礙於後續漁港災修工程受阻及天候不佳等因素影響，導致沉箱至今尚未拖運，放置成都南路底的海灘上，不過，巨大沉箱卻遭人任意塗鴉，成了「塗鴉箱」。

台東 尼伯特颱風 農業處

延伸閱讀

嫌人畫得差噴漆蓋上去 高雄柴山阿朗壹碉堡被亂搞...警逮2塗鴉客

大陸工程拿下環狀線北環段工程 得標金額190.14億元

德昌工程案量逾420億元

桃園中山西路分隔島工程太突出 開車轉彎半徑大...要求改善

相關新聞

賈永婕舅媽涉助詐貸1.2億 三峽金牛角名店負責人母子認罪

新北市三峽金牛角名店康喜軒負責人曾淮安、劉秋香母子，涉嫌與銀行女襄理楊悅如共謀以人頭詐貸1.2億元，並傳出楊女正是101...

夜店大亨夏天倫爆料「貴婦版大S」偷小孩紅包錢 誹謗遭起訴

有「貴婦版大S」封號的名媛黃廉盈，今年遭「夜店大亨」前夫夏天倫爆料拿走女兒紅包錢等言語，黃女提告妨害名譽。台北地檢署今偵...

獨／確定入獄！朱學恒猥褻鍾沛君判11月 上訴期滿未遞狀定讞

直播主朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，朱稱酒後「斷片」不復記憶，一審認為朱嚴重侵害鍾女性自主決定權，...

供名車、豪宅...女模卻逐漸疏遠 「波霸奶茶杯大亨」求償1.1億元敗訴

有「波霸奶茶杯大亨」之稱的旅美台商施宗明，被爆料去年邀28歲陳姓女模合作後相戀，施陸續付出上億元在陳女身上，陳女卻逐漸疏...

詐團傳訊「我要看你脫」 女子說被威脅給密碼...法官不信

楊姓女子提供帳戶供詐騙集團使用觸法，辯稱被騙，且遭對方威脅她拍裸照、要求視訊。法官檢視詐團成員曾傳送「我要看你一件一件的...

影／議員指豐原慈濟宮財務有問題 廟方不滿告誹謗「沒言論免責」

台中市議員邱愛珊近日在市議會質詢時，指豐原慈濟宮財務不透明，主委陳誌鋒涉及背信、侵占，委員涉「分一杯羹」，邱主張議會質詢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。