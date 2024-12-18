影／台東海底沉箱成「塗鴉箱」 縣府：恐觸法

台東綠島南竂漁港海底沉箱於3年前施作完畢，但礙於後續漁港災修工程受阻及天候不佳等因素影響，導致沉箱至今尚未拖運，放置成都南路底的海灘上，不過，巨大沉箱卻遭人任意塗鴉，成了「塗鴉箱」。縣府農業處表示，沉箱屬公物，任意塗鴉恐觸法。

農業處漁業科長陳文泰表示，沉箱遭塗鴉雖不影響結構本體，且最後投入海底，也不礙觀瞻，但沉箱屬於公物不應隨意破壞，包括塗鴉在內，不僅恐觸及相關罰則，該地點環境也危險安全堪慮，強烈呼籲民眾未經許可，勿前往該沉箱從事各項行為活動。

綠島南寮漁港在2016年遭受尼伯特颱風侵襲，導致港堤結構遭破壞，縣府爭取經費進行階段性災後修復工程，其中包括沉箱建造，並於2021年在台東市成都南路底的海灘上興建長25公尺、寬30公尺、高9.5公尺，重達逾百噸的沉箱，但礙於後續漁港災修工程受阻及天候不佳等因素影響，導致沉箱至今尚未拖運。

不過，巨大沉箱物體卻成了民眾塗鴉的目標，從一開始的1個圖樣，到現在已有7、8個圖樣，有的還埋沒在沙堆下，依塗鴉構圖應為專業人士，有民眾認為不應破壞公物，隨意塗鴉風氣不可長，但有民眾則認為塗鴉有創意，把死氣沉沉的水泥物體變活潑了。