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新竹24歲男沒去教召慘了 妨害兵役遭法官判刑3個月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣一名24歲的陳姓男子今年4月6日收到新竹後備指揮部通知教召，要他22日要前往指定地點集合報到，不過陳男卻沒有準時現身，超過應召期限2日而觸犯妨害兵役治罪條例，法官審理後認定他明知要教召卻無故未到，判處3個月有期徒刑。

判決書指出，這名陳姓男子原本依照教育召集令，應該在今年4月22日前往新竹縣五峰鄉的五峰國小報到，且召集令在半個月前就送達陳男的戶籍地址，不過陳男竟意圖避免教育召集，無故超過應召期限2日未到。

法官認為，陳男的行為觸犯妨害兵役治罪條例第6條第1項第4款之妨害教育召集罪，陳男明知道自己是後備軍人，依法應接受召集令的召集，竟無故超過入營期限而未參加教育召集，妨害國家對兵役的有效管理，影響國家後備防衛機制正常運轉。

據妨害兵役治罪條例第6條規定，若意圖避免教召，而捏造免除召集原因、毀傷身體、拒絕接受召集令、無故逾應召期限、使人頂替應召，將可處3年以下有期徒刑。考量到陳男事後坦承犯行，法官也參酌他的犯後態度、動機等，對他判處3個月有期徒刑，得易科罰金，以每天1000元折算，全案仍可上訴。

新竹縣一名24歲的陳姓男子教召不到，被判3月刑得易科罰金。示意圖(與本案無關)／國防部提供
新竹縣一名24歲的陳姓男子教召不到，被判3月刑得易科罰金。示意圖(與本案無關)／國防部提供

兵役 教召 新竹

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