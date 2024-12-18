役男抽中「虎威部隊」卻放成功嶺2次鴿子 法官這樣判

桃園羅姓役男去年4月錯過前往台中成功嶺陸軍步兵302旅入營報到時間，請求再給他一次機會，區公所事隔4個月通知9月6日上午得集合入營，他又說「我確診新冠肺炎」，桃園地院依妨害兵役治罪條例的妨害徵集罪，將他判刑3月，得易科，可上訴。

犯罪事實指出，楊梅24歲羅姓男子為常備兵役男，依桃市府的112年第e0183梯次陸軍常備兵役軍事訓練徵集令，他應於2023年9月6日上午8點在桃園市立楊梅棒壘球場集合，前往台中市成功嶺陸軍步兵第302旅入營報到，徵集令通知已於同年8月25日由羅男的外婆簽收，楊梅區公所民政課人員於同年9月1日又傳入營通知簡訊給他。沒想到羅男仍意圖避免兵役徵集，未依規定時間完成報到，無故逾入營期限5日遭函送。

檢方偵訊時，羅男否認有妨害徵集罪，並以「我原本於2023年9月1日要去辦延役，後來因為工作上的問題，經濟壓力非常大，我確實有打電話給承辦人員，我沒有故意不去，我以為打電話去兵役科，他就會通融，切結書是我簽的，我不知道我到底何時需要入營，去年9月5日我確實有確診云云」來辯稱。

經查，被告羅男原於2023年4月27日受徵集，徵集令於同年4月18日由外婆簽收，被告未於徵集日入營，直到於同年5月3日才致電區公所，表示所留的行動電話號碼已許久未與家人聯絡，請求再給一次機會，並於同年月12日簽下切結書，

桃園市楊梅區公所於是再次發徵集令，安排羅男於同年9月6日入營，徵集令於同年8月25日寄到，仍是由外婆簽收，被告於入營前5天還向區公所表示會去辦緩兵，但未現身，入營前夕，被告女友突然致電區公所說「羅確診新冠肺炎」，經公所人員表示需辦理延徵，但羅男不僅沒辦理相關手續，9月6日集合入營又放鴿子，被告自己也承認，明知應於指定日期入營，卻無故逾期未入營，所辯根本是推卸責任，不足以採信。