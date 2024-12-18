基隆市議員涉貪被起訴 張顥瀚續押 解除禁見

基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費及春節慰問金等案，昨依貪汙治罪條例、偽造文書等罪起訴。本報資料照片 基隆地檢署偵辦民進黨市議員張顥瀚涉詐領助理費及春節慰問金等案，昨依貪汙治罪條例、偽造文書等罪起訴張及陳姓助理，移審基隆地院；張顥瀚雖已白自認罪，法官昨晚仍以張和其他被告和證人有親屬關係，可能干擾供訴，罕見裁定張續押，但解除禁見。

張顥瀚是民進黨秘書長林右昌擔任基隆市長時的秘書，2018年選上議員，被視為林的嫡系。今年10月22日，基隆地檢署指揮廉政署搜索張顥瀚辦公室等多處地點，以他涉犯利用職務上機會詐取財物等罪犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證之虞且為5年以上重罪，23日羈押禁見。

張顥瀚被控以「低薪高報助理薪資」方式詐領助理補助費，陳姓助理2019年起實領薪資每月3萬5000元，隔年起迄今年9月間實領3萬7000元，卻浮報取得較高公費助理補助費、春節慰問金，再挪為己用。

張指示陳填具不實助理薪資數額為4萬3900元至5萬3000元不等，詐領67萬元；另以母親李婦為人頭虛報助理費共11萬元。

經近2個月偵辦，張顥瀚等人均認罪，檢方昨起訴。起訴書指出，市議員的公費助理補助費用由基隆市議會編列經費支付，支應議員聘用公費助理給付的酬金、春節慰勞金，並非對議員個人實質補貼，不得挪用。

檢察官說，張、陳2人均自白犯罪，並主動繳回犯罪所得，而陳則無犯罪所得，依貪汙治罪條例規定減輕其刑；另考量陳身為勞工配合雇主指示行事，在偵查中供出犯罪情節，建請法院宣告2年以下有期徒刑並緩刑。

但法官訊問後，認為張所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，犯罪嫌疑重大，且共同正犯、證人及被告間有親屬關係，張有可能干擾證人供訴，羈押原因及必要性仍存在，裁定續押3月，不禁見。