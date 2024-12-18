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最大黃牛集團 搶票團隊14人落網

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

刑事局日前查獲劉姓夫婦販售演唱會黃牛票，擴大追出十四名共犯，查扣電腦發現搶票程式碼。記者李奕昕／翻攝
刑事局日前查獲劉姓夫婦販售演唱會黃牛票，擴大追出十四名共犯，查扣電腦發現搶票程式碼。記者李奕昕／翻攝
劉姓男子與張姓妻子販售藝人周杰倫等演唱會黃牛票，號稱全台最大售票ＬＩＮＥ群組，落網後刑事局追出陳姓男子等十四人涉協助夫妻，以搶票程式取得一一一四張票，獲利約一百萬元，依文化創意產業發展法等移送，檢方命五至八十萬元交保。

周杰倫演唱會門票今年十月廿三日開賣，刑事局偵九大隊當天拘提販售黃牛票夫妻，劉男羈押禁見，張女廿萬元交保；本月十日在全台各地搜索共犯住處，拘提十四人。

銀行離職行員卅五歲陳姓男子、物流公司主管卅四歲林姓男子及無業廿六歲賴姓女子，近三年陸續擔任搶票工程師，分別以自行撰寫、上網購買或免費下載搶票程式搶票賣給夫妻；卅歲劉姓女子擔任會計管帳；另十人轉帳付款取票或整理票務資訊。

三名工程師以程式搶得藝人陳奕迅、張惠妹、五月天演唱會門票共一一一四張，另搶得世界棒球十二強賽門票六張，視熱門程度每張加價五百至二千元賣給劉姓夫妻。

警方在三名工程師住處查扣電腦發現搶票程式碼；劉女坦承替夫妻管帳，住處搜出現金七十四萬九八○○元、歐元九十元、日幣十萬元、港幣三萬四一○○元、印尼盾一百萬元。經查夫妻也曾赴菲律賓、馬來西亞面交。

警詢後依文創法、運動產業發展條例、偽造文書罪移送，檢方命陳男、林男八十萬元交保，劉女四十萬元交保，賴女廿萬元交保，其他人五至十五萬元交保。

演唱會

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