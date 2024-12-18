中捷砍人嫌稱無殺意 甩鍋遭霸凌

洪男在台中捷運上隨機砍人涉嫌殺人未遂，台中地院12月26日宣判。記者曾健祐／攝影 洪姓男子在台中捷運隨機砍人，被依殺人未遂等罪起訴，台中地方法院昨辯論終結，洪稱因在學遭霸凌才犯錯，自曝日前羈押在看守所時曾吞電池，還說自己是護理人，救人才是使命，堅決否認殺人。全案十二月廿六日宣判。

檢方起訴指出，廿歲洪男護專肄業，自稱對家庭、求學不滿，想藉殺人「讓全國民眾看到自己」，選在鄭捷隨機殺人十周年當天在中捷持刀隨機砍人。

洪昨穿醫院防護衣出庭，精神委靡，雖坦承殺人未遂、恐嚇，但堅稱「真的不是要殺人」。洪說他的使命是救人不是傷人，對不起被害人、父母，願意承受後果，自曝日前在看守所內吞電池。台中看守所證實將洪送醫取出異物，經心理師輔導，洪稱為發洩情緒。

洪說，因在校被霸凌不受重視，才想犯一起讓被大家看到的案件，要外界知道他受到不公平對待，並稱自己很乖，有好的家庭、教育；洪母昨到庭旁聽，不停掩面啜泣。

公訴檢察官認為，洪朝人頭頸部要害砍，殺人故意甚明，又以自我毀滅為由企圖和乘客玉石俱焚，釀社會恐慌，建請法院從重量刑。

被洪男砍傷的「長髮哥」許瑞顯昨出庭作證，庭後受訪表示，霸凌是非常不好的事，但不應是傷害別人的藉口，更不該成為惡的傳遞。

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