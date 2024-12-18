3車撞死移工不起訴 立委嗆吃案

一名泰籍移工於苗栗竹南騎行自行車，連遭3輛車撞輾致死，均未接獲我國政府依涉外事件通常程序之通報，導致境外遺屬求助無門，民眾黨立委林國成（右二）等昨舉行記者會，呼籲法務部、外交部應建構涉外事件司法通報程序，勿讓犯罪被害人權益保障法與外國人司法近用權成為空泛口號。記者曾學仁／攝影 一名泰籍移工去年在苗栗騎自行車遭三輛車先後撞輾死亡，苗栗地檢署偵結全案不起訴，再議也駁回，泰國貿易經濟辦事處卻未接獲政府依涉外事件程序通報；立委林國成昨批苗檢「制度性吃案」，丟臉丟到國外。

外交部發言人劉永健說，事發第一時間與後續司法審理過程，均未獲通報，會進一步了解，務求相關機關落實通報機制。法務部專門委員李貞慧說，本案已不起訴確定，上月召開會議，法務部將告訴狀、陳訴送台中高分檢，審酌後再交苗栗地檢署，是否疏失分案調查。

林國成昨舉行記者會，指接獲泰辦處勞工處請託，一名泰籍移工去年七月騎自行車，遭三台車撞輾致死，苗栗地檢署卻不起訴偵結。

苗檢指出，死者經解剖檢出酒精，換算濃度每公升零點八五毫克以上，達酒醉程度，死因為酒後車禍；檢方提供行車事故鑑定委員會鑑定，依職權送覆議，均認定移工夜間行經號誌管制路口，未開燈闖紅燈為肇事原因。

經調查不起訴，案發後人力仲介公司第一時間聯繫家屬，也委託仲介處理死者喪葬事宜，向泰辦處申請死亡證明，才未另行通報。

林國成舉全案六項程序瑕疵，包括鑑定證據移送不全、專業鑑定毫無中立、不起訴書切割犯罪事實、輕忽被害移工人性尊嚴、死亡證明書含糊致保險公司拒絕理賠、高檢署要求再行發查苗栗檢卻壓案。案發後及偵查期間，泰辦處均未獲政府依涉外事件通常程序，通報外交部、勞動部或泰辦處協助境外遺屬主張權益。

泰辦處勞工處副處長蔡雅芳說，移工發生重大人身侵害、甚至死亡事件，希望台灣官方能通知泰辦處，助被害人或遺屬法律權益維護，不要再發生無告訴代理人，導致刑事案件不起訴、縱放犯罪事情。她也說，台灣官方文件不要再用不當字眼形容被害人受害經過，泰辦處無法逐字轉譯給遺屬，也會傷害遺屬情感。