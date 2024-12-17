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張顥瀚詐助理費起訴！再收押3個月理由曝 法官：可能干擾證人
基隆地檢署偵辦民進黨市議員張顥瀚，涉嫌詐領助理補助費及春節慰問金等案，今天依貪汙治罪條例、使公務員登載不實等罪將張及陳姓助理提起公訴，張顥瀚移審法院，今晚再裁定收押3個月。裁定理由為共同正犯與證人及被告間有親屬關係，張有可能干擾證人供訴，羈押原因及必要性仍存在。
張顥瀚移審法院今晚開庭，經法官訊問後8點多裁定結果出來，法官認為張涉犯貪汙治罪條例第5條第1項第2款，利用職務機會詐取財物罪及刑法第214條使公務員登載不實罪，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，犯罪嫌疑重大，且共同正犯與證人及被告間有親屬關係，張有可能干擾證人供訴，羈押原因及必要性仍存在，裁定再押3月，但不禁見。
起訴書說，張顥瀚涉嫌以「低薪高報助理薪資」方式詐領助理補助費，陳自108年1至12月間，實領薪資僅為每月3萬5000元，自109年1月起迄至113年9月間，實領3萬7000元。張浮報助理薪資以取得較高之公費助理補助費及春節慰問金，再將此部分額外取得款項挪為己用。
張指示陳填具不實浮報之助理薪資數額，自108年1月起，浮報薪資為4萬3900元至5萬3000元不等，向基隆市議會申領，詐得助理補助費及春節慰問金共計67萬元。
張顥瀚另以母親李婦為人頭虛報助理費，李女並非長期、固定受張指揮監督、協助辦理相關議事庶務的公費助理，張仍指示陳申領公費助理費，詐得助理補助費及春節慰問金共11萬元。
檢方說，張、陳兩人於偵查中均自白犯罪，張並已主動繳回犯罪所得。有議員認為，應會交保或釋回，並有議員到法院了解，得知再被收押相當意外。
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