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台中外埔區大東里長遭控賄選 無罪確定謝法院還清白

中央社／ 台北17日電

台中市外埔區大東里110年里長補選，高姓候選人贈鄰長洗碗精、原子筆等文宣品遭控賄選。高男更二審無罪，最高法院駁回上訴確定。高男受訪說，感謝三審洗刷冤屈，還他清白。

本案起於，民國110年3月間，高姓男子參選大東里長補選，於投票前夕將印有選舉文宣的洗碗精、原子筆及面紙等禮品贈予數名鄰長，遭檢方指控涉公職人員選舉罷免法交付賄賂罪。

一審台中地方法院判高男有罪，經上訴，二審台灣高等法院台中高分院改判無罪。案經最高法院撤銷發回更審，更一審仍認定有罪，更二審則改判無罪。

案經檢察官上訴，最高法院認為，更二審已參酌禮品贈送人主觀認知及作為、受領人主觀意向、客觀上禮品價值與選舉文宣結合狀態、贈送對象等情狀，據以判斷禮品客觀價值不足以動搖有投票權人投票意願。

最高法院指出，檢察官上訴仍稱里長選舉區域不大，選民投票意向易受影響，即使禮品金額不高，仍足以動搖選民投票意願，是以個人主觀看法指摘判決違法，並非適法的第三審上訴理由，駁回檢方上訴，高男無罪確定。

高男向中央社記者表示，這段時間一路走來，感謝三審終於洗刷他的冤屈，還他清白，現在保釋金也已拿回來，當初檢察官在偵查時沒有查明真相，讓他蒙受外界非難，如今真相大白，現在外界質疑的聲浪已經平息，仍然感謝有許多鄉親支持他，鼓勵他繼續參選，他也會堅持下去，部分媒體未經查證，造成他的名譽受到損害，如今無罪確定，也希望媒體善盡查證。

投票 最高法院

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