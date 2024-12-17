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基隆民進黨議員張顥瀚詐助理費78萬起訴 移審法院收押
基隆地檢署偵辦民進黨市議員張顥瀚涉嫌詐領助理補助費及春節慰問金等案，今天依貪汙治罪條例、使公務員登載不實等罪將張及陳姓助理提起公訴，犯罪所得共78萬餘元，張、陳都自白犯罪，並繳回犯罪所得。被收押的張顥瀚移審基隆地方法院，今晚8點多裁定收押不禁見。
起訴書說，張顥瀚涉嫌以「低薪高報助理薪資」方式詐領助理補助費，陳自108年1至12月間，實領薪資僅為每月3萬5000元，自109年1月起迄至113年9月間，實領3萬7000元。張浮報助理薪資以取得較高之公費助理補助費及春節慰問金，再將此部分額外取得款項挪為己用。
張指示陳填具不實浮報之助理薪資數額，自108年1月起，浮報薪資為4萬3900元至5萬3000元不等，向基隆市議會申領，詐得助理補助費及春節慰問金共計67萬元。
張顥瀚另以母親李婦為人頭虛報助理費，李女並非長期、固定受張指揮監督、協助辦理相關議事庶務的公費助理，張仍指示陳申領公費助理費，詐得助理補助費及春節慰問金共11萬元。
檢察官表示，審酌張、陳兩人於偵查中均自白犯罪，張並已主動繳回犯罪所得，而陳則無犯罪所得，依貪汙治罪條例規定減輕其刑。另考量陳身為勞工，配合雇主張顥瀚指示行事，在偵查中供出一切犯罪情節，建請法院宣告2年以下有期徒刑並給予緩刑，以勵自新。
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