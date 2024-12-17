北檢主任檢察官曾揚嶺破台版柬埔寨案 獲公務員傑出貢獻獎

考試院今天舉行「公務人員傑出貢獻獎」頒獎典禮，賴清德總統（左）出席，並頒獎給偵辦重大詐騙案的北檢主任檢察官曾揚嶺（右）等傑出公務員。記者胡經周／攝影

113年「公務人員傑出貢獻獎」得獎名單出爐，考試院今舉行頒獎典禮，台北地檢署主任檢察官曾揚嶺偵辦台版柬埔寨三死案、首件ACE王牌交易所銷售垃圾幣詐騙案等重大案件，對國家社會有重大貢獻獲獎，今由總統賴清德親自頒獎。

北檢主任檢察官曾揚嶺，司法官47期結業，曾偵辦台版柬埔寨詐騙釀3死案，揭發首宗詐團拘禁凌虐被害人致死案，追查首腦到案、破獲首宗以虛擬貨幣行收賄案，揭發派出所所長收賄當詐團內鬼案、首例扣押境外交易所虛擬貨幣案。

曾揚嶺偵辦首件ACE王牌交易所銷售垃圾幣詐騙案、建業法律事務所所長勾結詐團首腦洗錢案、跨國運輸毒品案、重大兒少性侵案，前太電董事長侵占公款案、白狼之子等統促黨成員所涉臺大濺血案、公訴蒞庭前101董事長掏空案，追訴犯罪不畏艱難及壓力，將被告繩之以法，維護社會公平正義。

曾揚嶺也推動犯罪防治及司法保護業務，精進打擊犯罪方法。去年督導打擊民生犯罪業務，維護社會治安；擔任情資研析小組聯繫平台窗口，即時分析情資，打擊不法；帶領檢察官破獲全台首件廣告投放商勾結詐團投放涉詐廣告案，從源頭打詐，精進打詐方法。