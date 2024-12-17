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北檢主任檢察官曾揚嶺破台版柬埔寨案 獲公務員傑出貢獻獎
113年「公務人員傑出貢獻獎」得獎名單出爐，考試院今舉行頒獎典禮，台北地檢署主任檢察官曾揚嶺偵辦台版柬埔寨三死案、首件ACE王牌交易所銷售垃圾幣詐騙案等重大案件，對國家社會有重大貢獻獲獎，今由總統賴清德親自頒獎。
北檢主任檢察官曾揚嶺，司法官47期結業，曾偵辦台版柬埔寨詐騙釀3死案，揭發首宗詐團拘禁凌虐被害人致死案，追查首腦到案、破獲首宗以虛擬貨幣行收賄案，揭發派出所所長收賄當詐團內鬼案、首例扣押境外交易所虛擬貨幣案。
曾揚嶺偵辦首件ACE王牌交易所銷售垃圾幣詐騙案、建業法律事務所所長勾結詐團首腦洗錢案、跨國運輸毒品案、重大兒少性侵案，前太電董事長侵占公款案、白狼之子等統促黨成員所涉臺大濺血案、公訴蒞庭前101董事長掏空案，追訴犯罪不畏艱難及壓力，將被告繩之以法，維護社會公平正義。
曾揚嶺也推動犯罪防治及司法保護業務，精進打擊犯罪方法。去年督導打擊民生犯罪業務，維護社會治安；擔任情資研析小組聯繫平台窗口，即時分析情資，打擊不法；帶領檢察官破獲全台首件廣告投放商勾結詐團投放涉詐廣告案，從源頭打詐，精進打詐方法。
曾揚嶺從2019年8月起督導犯罪被害人保護協會、更生保護會、榮譽觀護人協進會；建立聯繫平台，強化社會安全網；推廣司法保護業務，維護社會安全及保障人民權益，彰顯柔性司法。去年他也擔任反賄選海報代言人，展現政府機關團隊合作查察賄選之決心。另，從事法學研究，協助司法改革。
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