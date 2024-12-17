法務部預告修法 刪除送入「1食物」給收容人

法務部認坊間糕點樣態多元，不利矯正機關保存，也衍生衛生安全疑慮，且不易實施檢查，於12日預告修正草案，外界送入飲食種類，刪除糕點；另明定收容人提出之人最多3人可送入財物。

法務部預告修正草案總說明指出，修正「外界對受刑人及被告送入金錢與飲食及必需物品辦法」，依據統計資料顯示，近二年外界送入矯正機關財物次數，大幅成長且呈現逐年上升趨勢。

外界送入飲食來源的安全及衛生，已成為收容人健康隱憂，外界企圖藉由送入財物方式，夾藏管制性或違禁物品進入矯正機關，也影響機關秩序或安全，或對於收容人有不利影響。本辦法自發布後3個月施行。

修法重點，第2條考量外界不明人士任意以非親屬身分送入財物，可能危害收容人健康，尤其重大刑案、禁止接見或通信的收容人，仇敵、同案訴訟利害關係人，也可能藉由送入的財物，危害收容人身心健康及人身安全，因此應由收容人依其需要及意願，預先向機關提出外界送入的對象後，始得送入，也有利機關事先掌握外界送入來源。

此外，外界的用詞定義，明定外界以最近親屬、家屬、機關認為有必要且適當之人，及由收容人提出之人為限；收容人應以書面方式向機關提出申請，為防範收容人假借、攏絡或強制其他收容人充作人頭，代為收受外界送入財物等，明定收容人提出之人不得逾3人。

另一方面，考量坊間糕點飲食樣態多元，不利於矯正機關保存，容易衍生衛生安全疑慮，且不易實施檢查，常見經必要的檢查後，嚴重破壞糕點外觀及食用價值，也生爭議，因此就第5條，飲食種類部分，刪除糕點，原菜餚、水果及餅乾，仍予以維持。