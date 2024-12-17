車手頭槍斃2車手 家屬「被騙和解」拿不到賠償：為何要受這種折磨？

車手頭蘇柏源與楊姓、陳姓男子參與詐騙，同年8月17日楊、陳提款時被逮，供出蘇，蘇要求楊2人改供詞卻遭楊索討800萬元「改口費」。蘇約談判，卻先後槍斃楊、陳，一審被判無期徒刑。因蘇的羈押期29日屆滿，台灣高等法院今開訊問庭，律師張百欣找來蘇的「前舅子」籌了20萬元，表示不奢求原諒、但希望能稍微彌補被害家屬傷痛。

告訴代理人10月15日開庭時，向法官表示一審期間被害人家屬堅持死刑，後來經調解，才接受和解條件，但沒想到蘇的哥哥蘇柏毅自此失聯，「1塊錢都沒付」，家屬相當生氣。

37歲的蘇柏源與廿餘歲的陳姓、楊姓男子是詐團同夥，擔任車手的楊與陳於2022年8月間提款時遭警方逮捕，供出「車手頭」蘇柏源。蘇要求楊等人改口，卻被要求給付800萬元，蘇心生不滿，買了手槍及子彈。

案發當晚7點31分，蘇攜槍前往桃園區中華路套房與楊等見面，亮槍後要求除楊2人外的在場人全離開。等到套房無其餘外人，蘇與楊、陳口角，盛怒下先朝楊的右太陽穴處及頭頂處接連射擊2槍，又向前朝陳右邊太陽穴處開槍，兩人當場死亡。蘇犯後逃亡3天落網。

桃園地院審理時，蘇自陳因楊、陳因在另起詐欺案中供出他，害他被關而心生不滿，但他辯稱行凶前曾吸食K他命，導致辨識能力降低。但精神鑑定報告則指蘇案發前雖施用K他命，但沒影響辨識或控制能力。

桃院審酌蘇柏源僅因爭執即起意殺人，甚為偏執，長期監禁和輔導治療後是否能改正回歸社會是疑問，依殺人、槍砲等罪判蘇無期徒刑，併科5萬罰金。

高院今開訊問庭，檢察官與告訴代理人都認為羈押原因仍在，應繼續羈押，原本法官諭知候核辦，這時蘇的律師張百欣向法官表示，兩名被害人中已先給了其中一人的母親10萬元，今天希望能有機會彌補另一名母親10萬元。

張說，一審談妥和解條件後，很訝異蘇柏源的胞兄自始失去音訊，讓被害家屬更憤怒，覺得受騙，而「前舅子」雖與蘇家已沒有姻親關係，但仍願意出手幫忙，希望被害家屬能收下好度過年關。