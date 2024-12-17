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泰國籍移工遭撞致死不起訴 立委嗆苗檢縱放制度性吃案

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

去年一名泰籍移工遭車輛撞死，但涉案駕駛獲不起訴處分。民眾黨立委林國成今天開記者會指出，一名泰國籍移工夜間騎乘自行車，連續遭到3台車輛撞輾致死，苗栗地檢署去年底以「不起訴」偵結本案，再議也以「無告訴代理人」駁回，泰辦處未接獲我國政府依涉外事件通常程序，形成「制度性吃案」的程序瑕疵，丟臉丟到國外。

法務部專門委員李貞慧回應，本案是由苗栗地檢署偵辦，已經不起訴確定，上個月曾經召開相關會議，法務部有將告訴狀、陳訴都送給台中高分檢，審酌過後再交給苗栗地檢署，針對是否有疏失，將分案詳細調查。

林國成今天在立法院舉行「荒唐苗檢！縱放酒駕無照肇逃！」記者會，說明辦公室接獲泰國貿易經濟辦事處（泰辦處）勞工處請託，一名泰籍移工去年7月2日夜間騎乘自行車，連續遭到3台車輛撞輾致死，苗栗地檢署卻以「不起訴」偵結本案。

林國成指出，泰辦處在案發後即檢警偵查期間，均未接獲我國政府依照涉外事件通常程序，通報外交部、勞動部或泰辦處協助境外遺屬主張權益，形成「制度性吃案」的程序瑕疵，移工離鄉背井來台工作，台灣政府卻如此不尊重人權，根本丟臉丟到國外。

林國成列舉6項程序瑕疵，包括鑑定證據移送不全，誤導鑑定機關做出假設性鑑定；專業鑑定毫無中立，淪為檢察官「結案自助餐」；不起訴書切割犯罪事實，稀釋被告罪責；輕忽被害移工人性尊嚴；檢開死亡證明書含糊，致使保險公司拒絕理賠；高等檢察署要求苗栗地檢署再行發查，檢察官卻仍蓄意壓案。

林國成說，法務部、外交部應該建構涉外事件司法通報程序，預防刑事被害外國人不能追訴犯罪的困境，而本案移工遭到連續撞輾致死，欠缺境內告訴代理人等程序瑕疵，顯見司法院法律扶助基金會、法務部犯罪被害人保護協會均未能落實效能，應該全面檢討預算利用。

林國成也呼籲，法務部應該強化檢察官人權觀念，勿讓犯罪被害人權益保障法、外國人司法近用權成為空泛口號，尊重被害人與遺屬人性尊嚴，避免在國家公文書中使用不當、不雅文字，二次傷害被害人及遺屬法感情。

泰國貿易經濟辦事處勞工處副處長蔡雅芳表示，泰籍移工發生任何重大人身侵害、甚至不幸死亡的事件，希望台灣官方能夠通知泰辦處，協助被害移工或遺屬，給予法律權益維護，不要再發生因為沒有告訴代理人，導致刑事案件不起訴、縱放犯罪的事情。

蔡雅芳也說，希望台灣官方文件不要再用不雅、不當字眼形容被害人受害的經過，泰辦處無法逐字轉譯給遺屬，也會傷害遺屬對台灣的情感。

針對一名泰籍移工於苗栗竹南騎行自行車，連遭3輛車撞輾致死，均未接獲我國政府依涉外事件通常程序之通報，導致境外遺屬求助無門，民眾黨立委林國成（右二）等上午在立法院舉行「荒唐苗檢，縱放酒駕、無照、肇逃犯！」記者會，呼籲法務部、外交部應建構涉外事件司法通報程序，勿讓犯罪被害人權益保障法與外國人司法近用權成為空泛口號。記者曾學仁／攝影
針對一名泰籍移工於苗栗竹南騎行自行車，連遭3輛車撞輾致死，均未接獲我國政府依涉外事件通常程序之通報，導致境外遺屬求助無門，民眾黨立委林國成（右二）等上午在立法院舉行「荒唐苗檢，縱放酒駕、無照、肇逃犯！」記者會，呼籲法務部、外交部應建構涉外事件司法通報程序，勿讓犯罪被害人權益保障法與外國人司法近用權成為空泛口號。記者曾學仁／攝影

林國成 移工 被害人

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