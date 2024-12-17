全台最大黃牛夫妻追出幕後 3工程師搶票上千張、12強賽也買得到
劉姓男子與張姓妻子販售藝人周杰倫等演唱會黃牛票，號稱「全台最大售票LINE群組」，今年10月落網。刑事局追出協助夫妻的搶票工程師陳姓男子等14人，清查搶得1114張票，初估獲利1百萬元，本月拘提依文化創意產業發展法等移送，檢方命5至80萬元交保。
警方調查，43歲劉姓男子與33歲張姓妻子在臉書刊登演唱會門票廣告，加價販售，歌迷加入號稱「全台最大售票LINE群組」的LINE官方帳號購票，匯款至張的銀行帳戶，夫妻收到匯款後，郵寄、面交門票或傳送取票序號。
離職銀行行員35歲陳姓男子、物流公司主管34歲林姓男子及無業26歲賴姓女子，擔任搶票工程師，以自行撰寫或上網抓取的搶票程式，進入各大售票系統搶票，賣給劉姓夫妻；30歲劉姓女子擔任會計管帳；有10人協助付款或整理票務資訊。
3名工程師搶得演唱會門票1114張，包括藝人陳奕迅366張、張惠妹93張、五月天61張，另搶得世界棒球12強賽門票6張。劉姓夫妻握有周杰倫演唱會門票1百多張，其中60張已付款尚未取票，警方正在清查是否由3人協助搶票。
周杰倫本月5至8日台北大巨蛋演唱會4場門票共15萬張，今年10月23日開賣5分鐘內銷售一空。刑事局偵九大隊第二隊當天拘提劉姓夫妻，檢方聲押禁見劉男獲准，命張女20萬元交保；本月10、11日在台北、新北、桃園、台中、高雄市及宜蘭縣拘提陳男等14人。
3名工程師均無資訊背景，稱以程式搶票，視演唱會熱門程度，每張加價5百至2千元不等賣給劉姓夫妻。
據調查，劉姓夫妻曾赴菲律賓、馬來西亞等國，面交販售海外演唱會黃牛票。警方從劉女住處搜出現金台幣74萬9800元、歐元90元、日幣10萬元、港幣3萬4100元、印尼盾100萬元，研判是替夫妻管帳。
警詢後將14人依文創法、運動產業發展條例、偽造文書罪移送。檢方命陳男、林男80萬元交保，劉女40萬元交保，賴女20萬元交保，付款及票務人員5至15萬元交保。
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