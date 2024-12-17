中捷隨機砍人嫌犯稱遭霸凌 羈押吞電池送醫

20歲洪姓男子5月21日在台中捷運隨機殺人，釀長髮哥許瑞顯、呂姓少年遭砍傷，被依殺人未遂等罪嫌起訴他；台中地院今辯論終結，洪自曝日前羈押在看守所時吞電池發洩情緒，還說他是護理人，救人才是他使命，因在學被霸凌才讓他犯下大錯。

洪男今出庭時身著醫院防護衣，他精神委靡、陳述有氣無力，其坦承殺人未遂、恐嚇，表示進捷運前有吞藥，整個人飄飄的快要無法控制自己，沒真正想要殺誰，他「客觀」上雖攻擊許男、呂姓少年，但不是要他們的命，他要傷害的是自己。

洪並稱自己是「壞蛋」不配活在世上，案發前傳簡訊給導師就是要告知他被霸凌卻沒人看見，他遭受怎樣的對待都被忽略、不受重視，才想犯一起讓被大家看到的案件，讓外界知道他受到不公平對待，他非常生氣，但自己做錯了不該加害到別人身上，他願意承擔。

洪表示，霸凌他的人還在外面，只是自己沒提到而已，並述說從小到大身在很好的家庭，不希望媒體、外界去指責他家人，他受很好的教育，自認自己很乖，人生錯事就是犯下這案件。而洪的母親今也到庭旁聽，她當庭掩面啜泣情緒潰堤。

「我是護理人耶！」洪說，他的使命是救人，不是傷人，他對不起被害人、父母，願意承受後果，但穿上白袍不是這麼簡單的事，壓力比你們想像的都還重，還說他眼前走過多少人命。

受命法官吳逸儒詢問洪男過去有幾次想不開念頭，洪細屬過去經驗，又說媒體把他寫的像壞蛋，又想到外面霸凌他的人，這都讓他好生氣。

洪今並當庭自曝，12月11日曾在台中看守所內吞電池，隔天送醫被夾出；台中看守所表示，12日獲報後隨即將洪男送培德醫院，由中國附醫醫師夾出他體內異物，經心理師輔導後，洪才表示當下是為了發洩情緒所為。

吳逸儒再問，當初自稱犯罪動機是否如前所述「要完全毀滅自己？」洪當庭說，沒錯，我就是為了毀滅自己，但不想傷害他人，還說如果殺一隻螞蟻我就可以死，那我不會去殺人，並稱自己「一生都在救人耶。」

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