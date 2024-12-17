捷運隨機砍人辯結 長髮哥穿咒術迴戰衣現身曝傷勢影響

20歲洪姓男子5月21日在台中捷運隨機殺人，釀長髮哥許瑞顯、呂姓少年遭砍傷，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴他；台中地院今辯論終結，洪不認殺人犯意，堅稱遭霸凌、想毀滅自己才作案，許瑞顯今出庭對於洪改口不認罪感到遺憾，請法官依法量刑。

許瑞顯今天身穿一件「咒術迴戰」黑色西裝上衣出庭，他也提到因為臉部、下巴遭砍，縫合後至今仍持續接受醫美治療，但臉上傷疤仍存在，近日天氣變冷也受影響容易偏頭痛，傷疤也會不舒服，還需長時間恢復。

許瑞顯庭後受訪說，希望洪男還是可以改過自新回歸社會，就如他很喜歡的一部作品「鋼之鍊金術師」中提到，想要活得什麼，就必須付出代價，而洪男想要獲得受害者、大眾原諒，勢必得接受自己犯行。

由於洪男力次開庭時，曾就檢方起訴殺人犯意坦承，但今開庭時洪及其律師辯稱是不確定故意，許認為這應是洪男律師想減輕量刑的辯護策略，但自己印象中，洪拿菜刀第一刀砍向他左臉顴骨，後又撿水果刀揮向他嘴唇下巴，認為遭受2次攻擊。

許瑞顯表示，洪男僅坦承部分罪行，但可能洪記憶不完整，就部分行為沒有完全坦承；至於洪自稱被霸凌才犯下捷運殺人案，許認為霸凌確實是非常不好的事，社會應予以重視，但無論如何霸凌都不應被當作傷害別人的藉口。