張鈞甯曾代言… 「HOII」創辦人背信二審減為6月 易科罰金這樣算

防曬服飾潮牌「HOII」創辦人林少萍與服飾品牌「iROO」董事長劉本謙合夥開設茂晴公司，卻私賣自家服飾獲利，被依背信罪起訴，台北地方法院判林女2年6月徒刑，檢方與林女皆上訴，台灣高等法院今減為6月得易科罰金之刑，未扣案的極光先進光學公司147萬餘元、澳捷國際公司683萬餘元、昱貿企業113萬餘元犯罪所得沒收。

防曬服飾潮牌「HOII」在成衣市場有知名度，廠商曾找中國大陸演員范冰冰、台灣藝人張鈞甯代言。

林少萍經營的極光公司前註冊「HOII」商標，2016年與劉本謙欲合作開發新品牌的時尚服飾，2017年1月林女與劉本謙簽「合資經營協議書」成立茂晴公司，不過，雙方後來因故未成功開發出新品牌，合作關係未結束。

檢方指控，茂晴於2017年2月分別與依洛、奧捷（後更名澳捷）公司簽立勞務承攬契約書，將所設計的樣衣經林少萍的特別助理林雅萍交予林少萍選款後，再由茂晴委託生產製作，此時茂晴的負責人更換為林少萍。

林少萍明知茂晴的經營應以合資架構進行，且茂晴銷售由依洛設計掛有「HOII」品牌服飾是主要營運項目，就服飾銷售利潤應歸茂晴所有，卻自2018年5月2019年趁茂晴已將設計樣版轉由建躍公司生產之便，造成相關極光、奧捷、昱貿公司各取得不法利潤。

林少萍違背任務損害茂晴公司。經茂晴監察人提告，檢調2021年5月搜索林少萍等相關住處，將林女依背信罪起訴，但一審判決後，檢方和林女都不服。

高院審理認為，北院量刑時，漏未審酌林少萍已將依悅公司（負責人為劉本謙）持有的茂晴公司股份全數購入，並解散茂晴，且原審計算犯罪所得數額有誤，檢察官上訴無理，但林女請求從輕量刑，以及參與人極光、奧捷、昱貿3家公司上訴指摘原判決認定犯罪所得金額有誤有理。