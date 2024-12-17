移工車禍死亡遭質疑制度吃案 苗檢：經詳盡調查不起訴

一名泰籍移工生前於去年7月在苗栗竹南鎮台61線車禍，遭3輛車先後撞及死亡，苗栗地檢署不起訴處分駕駛人，立委林國成今天質疑制度吃案，苗檢回應表示經詳盡調查不起訴，案發後人力仲介公司第一時間聯繫家屬，並無求助無門的狀況。

林國成今天在立法院舉行記者會，質疑泰籍移工去年7月2日晚間在台61線、竹南鎮天祥路口，先後遭3輛轎車撞及當場死亡案，苗檢去年11月不起訴3名駕駛，再議也以無告訴代理人為由駁回，此外，泰國貿易經濟辦事處案發後及檢警偵查期間，均未接獲我國政府依涉外事件通常程序通報，導致境外遺屬求助無門，程序瑕疵形成制度性吃案。

苗檢回應指出，移工死亡案第一輛車陳姓駕駛當時測得吐氣酒精濃度每公升0.16毫克，未達刑法酒駕0.25毫克標準，警方製作筆錄期間，意識清楚回答明確，對警方指令皆隨即反應，派出所內言行正常，無法認定因飲用酒類已不能安全駕駛，且礙於監視器角度、畫質，無行車紀錄器畫面可佐，難以認定陳姓被告有超速。

全部卷內證據，檢方提供行車事故鑑定委員會鑑定，再依職權將鑑定結果送覆議，均認定陳若肇事前未超速行駛，移工騎乘腳踏自行車，夜間行經號誌管制路口，未開啟燈光闖紅燈為肇事原因，陳對於車前狀況顯不可預見，且無充足時間可採取適當之措施。

檢察官就陳姓被告涉犯酒駕致人於死罪嫌部分不起訴，依職權送再議，經高檢署台中分署審核，認無不當，應予維持，駁回再議確定，並非以「無告訴代理人」為由駁回。

此外，第2二輛車吳姓駕駛經行車事故鑑定委員會鑑定，結果再送覆議，均認為無肇事因素；至於第三輛車蔡姓駕駛涉犯肇事逃逸罪嫌部分，死者經解剖鑑定第一輛、第二輛車撞擊傷勢足以致命，死亡結果與蔡行為無因果關係。

苗檢指出，車禍發生後，7月3日死者所屬人力仲介公司聯繫泰國貿易經濟辦事處，並透過辦事處與泰國當地仲介聯繫家屬，不起訴處分書仲介沒有受領，因此去年12月寄存新竹市警局第二分局東門派出所送達，至今沒有領取紀錄。