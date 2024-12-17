基隆民進黨議員張顥瀚詐領助理費78萬 今起訴自白犯罪繳回

基隆地檢署偵辦民進黨市議員張顥瀚涉嫌詐領助理補助費及春節慰問金等案，今天依貪汙治罪條例、使公務員登載不實等罪將張及陳姓助理提起公訴。檢方說，犯罪所得共78萬餘元，張、陳都已自白犯罪，並已主動繳回犯罪所得，今天將收押的張顥瀚移審基隆地方法院。

張顥瀚是民進黨秘書長林右昌擔任基隆市長時的秘書，2018年參選議員成功，2022連任，被外界視為是林的嫡系子弟兵。林在今年6月號召民眾罷免基隆市長謝國樑時，張顥瀚率先響應，在服務處提供連署服務。

基隆地檢署指揮廉政署進蒐證，今年10月22日張顥瀚辦公室等多處地點，涉犯利用職務上機會詐取財物等罪犯罪嫌疑重大、有勾串、滅證之虞且為5年以上重罪，23日羈押禁見。

起訴書指出，市議員的公費助理補助費用，由基隆市議會編列經費支付，為支應議員聘用公費助理給付的酬金、春節慰勞金使用，不得他用，也不是議員薪資的一部分或對議員個人實質補貼，不得挪為他用。

起訴書說，張顥瀚涉嫌以「低薪高報助理薪資」方式詐領助理補助費，陳自108年1至12月間，實領薪資僅為每月3萬5000元，自109年1月起迄至113年9月間，實領3萬7000元。張浮報助理薪資以取得較高之公費助理補助費及春節慰問金，再將此部分額外取得款項挪為己用。

張指示陳填具不實浮報之助理薪資數額，自108年1月起，浮報薪資為4萬3900元至5萬3000元不等，向基隆市議會申領，詐得助理補助費及春節慰問金共計67萬元。

張顥瀚另以母親李婦為人頭虛報助理費，李女並非長期、固定受張指揮監督、協助辦理相關議事庶務的公費助理，張仍指示陳申領公費助理費，詐得助理補助費及春節慰問金共11萬元。