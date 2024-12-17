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獨／九州案延燒檢警高層 台中市現任刑大隊長被查？他否認

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大前大隊長林明佐因涉洩密九州博弈集團，位列被告遭羈押，其中前媒體人史鎮康因與連江地檢署檢察長謝謂誠是連襟關係，因史被查扣手機，疑有行政違失，由台高檢調查中，另外也傳出，現任台中刑大大隊長李明道，與史是表親關係，上周五也在調查之列，李今否認傳聞，強調當天請假北上是私事，沒有被調查情事。

台中地檢署檢察官張時嘉偵辦九州博弈集團案，起訴幕後藏鏡人陳政谷、前媒體人徐培菁、史鎮康、台中市刑大前任大隊長林明佐等涉案多人，台中地院正在審理中，今由鏡周刊報導，檢方從史鎮康查扣的手機中，發現連江地檢署檢察長謝謂誠疑有收受史贈送的百萬元普洱茶，謝退回，因無涉刑事責任，報由法務部調查，恐對謝未來仕途造成影響。

本報另接獲爆料，現任台中市刑大大隊長李明道，在上周五（13日）也被檢警列為調查對象，因李與史鎮康為表親關係，加上史的手機疑將送禮對象、日期、禮品都做出紀錄，檢方透過手機證據，展開後續調查，查明相關人有無涉、刑事責任。

李明道解釋，上周五是因故請假北上，所以沒有在台中市刑大駐地，沒有被警政署或台中地檢署調查，外界風聲純屬烏龍、誤傳，過去沒有收過任何史鎮康餽贈的禮品，至於史是否在年節期間，贈送他父親（史稱呼李父為舅舅）相關禮品，他並不清楚。

台中市議會上月初民代質詢時，也質疑李明道與史鎮康的親戚關係，李則回應，二人是表親關係，因長年在北部工作，史則在中部，二人沒有聯繫，才未向市警局長李文章報告此事。

李明道是警大行政警察學系碩士、警校國境警察學系第60期畢業，曾任刑事局偵查第二大隊、第八大隊長、偵防犯罪指揮中心 主任、南投縣刑大大隊長、金門縣刑大大隊長等職務歷練，今年一月調任台中市刑大擔任大隊長。

台中市議員蔡耀頡（左）在11月時質詢台中市刑大大隊長李明道（右）。圖／台中市議會提供
台中市議員蔡耀頡（左）在11月時質詢台中市刑大大隊長李明道（右）。圖／台中市議會提供

台中市 親戚 警察 關係

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