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很會Ａ！會計師吳品昇處理清算卻詐兆豐銀1.4億 判4年、吐錢

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

會計師吳品昇擔任法斯格勒公司台灣分公司經理人，處理分公司解散清算，他卻將公司兆豐銀行帳戶存摺辦掛失並申請補發、換密碼及提高代付額度，再領取1億4630萬元。吳也騙走STAZIONE公司張姓女負責人美金14萬4千元並侵占TREASURE VESSEL公司4萬9200元款項。一審依詐欺銀行等罪判吳4年刑、沒收1億4891萬元，二審今駁回上訴。

吳品昇（原名吳佳瑋）自2014年11月18日起，擔任英屬維京群島商法斯格勒公司經理人，後又被指派處理分公司的解散清算程序，2018年12月27日起卻從中耍詐，一審判決後，檢察官與吳皆上訴。

台灣高等法院指出，吳品昇坦承以偽造「國內匯款申請書（兼取款憑條）」的方式自兆豐銀行領走1億4630萬元，但否認有詐欺銀行犯行，辯稱兆豐銀行「沒有損害」，但兆豐銀行確實因吳施用詐術而虧損逾億，吳犯銀行法詐欺銀行罪，台北地院認定無誤。

另外，吳被控詐欺取財、業務侵占罪部分，高院也認為量刑時已斟酌刑法第57條各款一切情狀，並沒有量刑過重的問題，且吳至今沒與被害人和解或賠償損害，上訴要求輕判無理。

檢察官雖然也上訴，指一審獲判無罪的吳品昇胞弟吳境（原名吳秉錞、吳競）也涉共同詐欺鄭姓被害人150萬元，但高院認為檢方證據不足，上訴無理，也一併駁回。

本件違反銀行法部分仍可上訴，其餘部分不得上訴。

會計師吳品昇擔任法斯格勒公司台灣分公司經理人，卻將公司兆豐銀行帳戶存摺辦掛失並申請補發、換密碼及提高代付額度，再領取1億4630萬元，也騙走STAZIONE公司張姓女負責人美金14萬4千元並侵占TREASURE VESSEL公司4萬9200元款項。台北地院依詐欺銀行等罪判吳4年刑、沒收1億4891萬元，台灣高等法院今駁回上訴。記者王宏舜／攝影
會計師吳品昇擔任法斯格勒公司台灣分公司經理人，卻將公司兆豐銀行帳戶存摺辦掛失並申請補發、換密碼及提高代付額度，再領取1億4630萬元，也騙走STAZIONE公司張姓女負責人美金14萬4千元並侵占TREASURE VESSEL公司4萬9200元款項。台北地院依詐欺銀行等罪判吳4年刑、沒收1億4891萬元，台灣高等法院今駁回上訴。記者王宏舜／攝影

侵占 被害人 詐欺

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