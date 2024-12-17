快訊

台中國小棒球教練伸狼爪估百人受害 還拍不雅片逼畢業生回校

官署又傳霸凌？行政院處長欺壓工友 還在「鄭文燦前官邸」與女下屬幽會

曾被指豬隊友…查政治獻金案 北機站首度約談學姐黃瀞瑩

聽新聞
0:00 / 0:00

欠繳5個月18萬停車費 新竹男「跟車」溜出停車場...吃上詐欺罪

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹市一名鍾姓男子為了規避停車費，利用停車場出場時「跟車」離場，遭到業者報警提告詐欺不當得利，新竹地院法官審理後認為，鍾男造成他人財產上損失，所為實不可取，因此依以不正方法由收費設備得利罪處6個月有期徒刑，還要追徵停車費18萬380元。

檢察官調查，鍾男去年7月30日凌晨，找來周姓友人一同開車到新竹市某停車場，要開走另一輛從去年2月起，就已經停了5個月以上的小客車，累計停車費達到18萬380元，鍾男為規避繳納停車費用，便叫周姓友人先開車出場，他再開著另一輛停了5個月的小客車跟在後面，趁柵欄未放下之際，順利「跟車」離場。

停車場業者事後發現異常，向新竹市警察局第一分局報案，鍾男在偵查過程中也坦承不諱，檢方並傳喚周姓友人前來作證，同時業者也提供停車場車輛進場影像、監視器錄影畫面為證，因此檢方認為鍾男自白與事實相符。

法官認為，鍾男犯刑法第339條之1第2項，以不正方法由收費設備得利罪，利用停車場收費設備流程漏洞，於出站時跟車離場，取得免繳納停車費的利益，造成他人財產上損失，而未繳納的18萬380元停車費因為是鍾男所獲得的利益，因此屬於犯罪所得，諭知追徵其價額。鍾男不僅要賠超過18萬元的停車費，法官還判他6個月有期徒刑，得易科罰金。全案仍可上訴。

停車場示意圖。圖／ingimage
停車場示意圖。圖／ingimage

停車場 停車費 新竹

延伸閱讀

新竹市府錯誤登載個資…拒改被告 法院判國賠5千

新竹市「園縣市高峰會」 竹苗電輔車擬強制納管

新竹人搶卡位！一週只開3天的「高水準甜點吃到飽」加開場次　699元爽嗑「主餐飲料+超狂甜點櫃」回訪Ｎ次吃遍全品項

好脫序！新竹男推倒50多輛機車 自己看監視器驚覺貪杯誤事

相關新聞

辦九州博弈案導致連江檢察長將遭拔官？台中地檢說話了

台中地檢署偵辦中台灣最大九州博弈集團案，除將總裁陳政谷聲押禁見，又傳出陳的旗下大將、前電視台記者史鎮康，因和連江地檢署檢...

很會Ａ！會計師吳品昇處理清算卻詐兆豐銀1.4億 判4年、吐錢

會計師吳品昇擔任法斯格勒公司台灣分公司經理人，處理分公司解散清算，他卻將公司兆豐銀行帳戶存摺辦掛失並申請補發、換密碼及提...

屏東里長收購郭台銘連署書判緩刑 褫奪公權3年…解職還虧退休俸

鴻海集團創辦人郭台銘去年發起參選總統連署，屏東市豐榮里長邱國江以每人200元當連署或提供身分證影本誘因，收集25份連署書...

欠繳5個月18萬停車費 新竹男「跟車」溜出停車場...吃上詐欺罪

新竹市一名鍾姓男子為了規避停車費，利用停車場出場時「跟車」離場，遭到業者報警提告詐欺不當得利，新竹地院法官審理後認為，鍾...

獨／台中民代候選人委胞弟獵保育羊、送羊肉涉賄 今二審皆判無罪

管慧莉在2022年底是台中市和平區民代表候選人，具有原住民身分，她被檢方指控，涉嫌委由弟弟等人，持獵槍獵殺保育類動物「台...

出來混總是要還的！小三捱告稱與正宮是好友求免責 1句留言狠打臉

正宮與小三可以成為好友？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。