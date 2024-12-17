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欠繳5個月18萬停車費 新竹男「跟車」溜出停車場...吃上詐欺罪
新竹市一名鍾姓男子為了規避停車費，利用停車場出場時「跟車」離場，遭到業者報警提告詐欺不當得利，新竹地院法官審理後認為，鍾男造成他人財產上損失，所為實不可取，因此依以不正方法由收費設備得利罪處6個月有期徒刑，還要追徵停車費18萬380元。
檢察官調查，鍾男去年7月30日凌晨，找來周姓友人一同開車到新竹市某停車場，要開走另一輛從去年2月起，就已經停了5個月以上的小客車，累計停車費達到18萬380元，鍾男為規避繳納停車費用，便叫周姓友人先開車出場，他再開著另一輛停了5個月的小客車跟在後面，趁柵欄未放下之際，順利「跟車」離場。
停車場業者事後發現異常，向新竹市警察局第一分局報案，鍾男在偵查過程中也坦承不諱，檢方並傳喚周姓友人前來作證，同時業者也提供停車場車輛進場影像、監視器錄影畫面為證，因此檢方認為鍾男自白與事實相符。
法官認為，鍾男犯刑法第339條之1第2項，以不正方法由收費設備得利罪，利用停車場收費設備流程漏洞，於出站時跟車離場，取得免繳納停車費的利益，造成他人財產上損失，而未繳納的18萬380元停車費因為是鍾男所獲得的利益，因此屬於犯罪所得，諭知追徵其價額。鍾男不僅要賠超過18萬元的停車費，法官還判他6個月有期徒刑，得易科罰金。全案仍可上訴。
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