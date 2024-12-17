辦九州博弈案導致連江檢察長將遭拔官？台中地檢說話了
台中地檢署偵辦中台灣最大九州博弈集團案，除將總裁陳政谷聲押禁見，又傳出陳的旗下大將、前電視台記者史鎮康，因和連江地檢署檢察長謝謂誠是連襟親戚關係，史曾送謝來自陳政谷的百萬普洱茶，導致近日檢察長異動前夕，謝即將遭法務部拔官。
台中地檢署今說明，表示司法人員行政調查部分，是檢察官於偵辦刑事個案中，發現司法人員疑有相關情事，因與刑事責任無涉，因而陳報法務部依法處理。
中檢說，本署並無任何特定立場，尊重權責機關對於本件行政調查之認定。
謝謂誠是中興大學法律系畢業、司法官學院第38期，曾任南投、台中地檢檢察官，台中地檢襄閱主任檢察官，以及台中高分檢、最高檢特偵組檢察官，偵辦過槍擊要犯張錫銘擄人勒贖，以及嘉義男子陳瑞欽性侵女子棄屍、謀害妻兒詐保慘案。
台中地檢署8月底偵結九州案，依賭博、洗錢、貪汙等罪嫌起訴陳政谷、史鎮康，以及時任台中市刑大大隊長林明佐、前電競女董座徐培菁等人。
中檢自史鎮康查扣手機訊息中，驚覺他數年前曾贈送來自陳政谷的百萬高價普兒茶，給身為連襟的謝謂誠，謝雖事後退回，中檢雖認無構成刑事犯罪，但仍交由上級法務部、高檢署展開行政調查。
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