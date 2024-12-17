獨／台中民代候選人委胞弟獵保育羊、送羊肉涉賄 今二審皆判無罪

管慧莉在2022年底是台中市和平區民代表候選人，具有原住民身分，她被檢方指控，涉嫌委由弟弟等人，持獵槍獵殺保育類動物「台灣長鬃山羊」，在住處宰殺後，再分給家人、選民，管慧莉等人被控違反選罷法、野生動物保護法。一審認管餽贈是相互餽贈，也沒有委託胞弟等人殺羊，判無罪，管胞弟、許姓友人則被判刑6月，二審改判管胞弟、許男無罪，管慧莉則維持無罪宣判。

管慧莉在2022年底參與第三屆和平區區民代表選舉，也是第二屆區民代表，不過管慧莉被檢警指控，涉嫌在同年10月底時，委由具有原住民身分的胞弟與胞弟許姓友人，前往和平東卯山區，由管胞弟持獵槍，獵殺保育類台灣長鬃山羊，再由管胞弟與許合力搬運上車，載回管慧莉住處，管慧莉等人協助脫毛、支解。

管慧莉再聯絡吳姓夫妻到住處取山羊肉、梨山茶葉與牛番茄，管慧莉被檢方指控，涉犯違反野生動物保育法、選罷法等規定，管胞弟、許男則涉犯野生動物保護法。

一審認定，雖然管胞弟具有原住民身分，但與友人前往打獵，還詢問友人是否將獵物帶回，已不屬於野生動物法中原住民「基於傳統文化、祭儀」的免責規定，依違反野保法規定，判二人6月徒刑

管慧莉則對弟弟與其友人打獵之事不知情，加上與該對選民夫妻從小認識，平時就會互相分享食物，吳姓夫妻收到羊肉等餽贈品後，又回贈兩盆蘭花，且管慧莉也沒有要求夫妻要投票支持特定，認定不構成違反選罷法、野保法，判無罪。