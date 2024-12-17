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出來混總是要還的！小三捱告稱與正宮是好友求免責 1句留言狠打臉

香港01／ 田中貴／報導

示意圖／ingimage
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正宮與小三可以成為好友？新竹1名人妻發現丈夫出軌，甚至與小三生下孩子，嚴重侵害其作為配偶的權益，於是怒告小三。被告卻在法庭上辯稱與正宮成為通訊軟體好友，平常都會聊天，認為對其造成的損害程度並不嚴重，主張人妻應向丈夫追究責任。

但法官翻看證據，包括2女之間的通訊內容，見到正宮曾提及「出來混總是要還的」、「可是就有人自己摧毀破壞這份和諧」等訊息，認為人妻沒有原諒小三，判被告需向原告賠償45萬。

人夫被指出軌曾簽署「婚姻忠誠承諾書」

案件早前在新竹地方法院審理，作為告人的人妻表示，2022年11月她發現丈夫行蹤可疑，於是展開追問，丈夫終承認和其他女人有不當往來，2023年1月被迫簽署「婚姻忠誠承諾書」，承諾與小三斷絕關係。

丈夫的出軌對象於2023年3月至4月期間主動透過LINE私訊人妻，交代其丈夫繼續和她保持聯絡，最終人夫不但為小三買屋，甚至在2023年11月生下孩子，經親子鑑定後確認血緣。

小三稱與正宮常聊天互動

人妻認為，小三明知丈夫已婚，2人卻仍展開交往，相關行為嚴重損害其配偶權，所以向小三索償300萬。

小三在庭上承認和人夫有超越普通朋友的關係，而且育有子女，但主張人妻應向丈夫追究責任。她也強調，自己和人妻事後成為通訊軟體的好友，不時聊天互動，相信損害程度不高。

法官卻發現人妻沒有表示原諒被告，其對話記錄曾提及「出來混總是要還的」、「可是就有人自己摧毀破壞這份和諧」等語句，反映人妻感到不滿，故被告的抗辯理由只是主觀推測，不足以成為減輕責任的理由。法官指被告明知人夫有配偶，仍與其交往產子，明顯侵害人妻配偶權，裁定賠償45萬，案件可以上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

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