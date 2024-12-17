撈到保育類大村鯨下顎骨 喊賣觸法

大村鯨的下顎骨被放在興達漁港的貨櫃內，與漁網、漁具堆置在一起。圖／海保署提供 高雄茄定區陳姓漁民前年9月在台中外海撈到保育類大村鯨的下顎骨，今年4月委託許姓友人上網販售，開價66萬元，海巡台中查緝隊獲報後搶在賣出前查獲下顎骨，兩人被依違反野生動物保育法送辦，最後處以緩起訴1年。

海保署指出，大村鯨學名Balaenoptera omurai，屬鬚鯨科，為中型鯨，上頷背中央有1條明顯的縱脊，背鰭為直立鐮刀型，位於身體後3分之2處，胸鰭斜後上方常見火焰型條紋延伸至下背區，下頷與喉部顏色左右不對稱，左深色、右為淺色。

由於大村鯨2003年才被命名描述，缺乏全球族群數量的科學數據，國際自然保護聯盟將瀕危等級列為DD（數據缺乏），目前已知分布於印度至太平洋區的熱帶至暖溫帶海域，在台灣東部、西部有少數擱淺紀錄，花蓮海域曾有數筆賞鯨船目擊紀錄。

海委會海保署表示，5月接獲民眾檢舉，有網友在網路刊登販售保育類鯨魚下顎骨的訊息，貼文附上2根鯨魚骨放在漁網旁的照片，還標明價格66萬元。

海巡台中查緝隊會同高市海洋局、海保署台南保育站等單位組成專案小組，5月28日在高市茄萣區興達漁港靠民權路旁的港區內貨櫃，查獲1副鯨魚下顎骨，長度約274公分，再經自然科學博物館鑑定，就是1級保育類物種大村鯨的下顎骨。

全案函送法辦後，中檢依違反野生動物保育法，處陳姓、許姓男子緩起訴1年，各須繳公庫2萬元及3萬元。