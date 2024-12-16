聽新聞
0:00 / 0:00
打擊詐欺 行政執行署屏東分署12/23法拍泰達幣、波場幣
法務部行政執行署屏東分署首度與橋頭地檢署合作，將在12月23日上午10點半在屏東分署拍賣室舉行虛擬貨幣拍賣，標的為「泰達幣」（USDT）及「波場幣」（TRX），歡迎幣圈朋友參與，法拍變價所得價金全數交給橋頭地檢保管。
屏東分署指出，本次拍賣的泰達幣，是虛擬貨幣市場目前規模最大「穩定幣」之一，因其每顆價值穩定與1美元對應的特性，廣受幣圈朋友歡迎；波場幣（TRX）則是近幾年產生新加密貨幣，是由波場網路（TRON）發行的原生加密貨幣。
屏東分署表示，這次變價的泰達（USDT）幣分2標，分別為3249顆及545.76624 顆，波場幣1標，計1293.148顆，入手門檻不高，歡迎幣圈朋友到場，法拍變價所得價金將全數交給橋頭地檢保管。
屏東分署提醒，本次虛擬貨幣拍賣應買人需簽署承諾書，且須於拍賣前事先備妥虛擬貨幣交易帳戶或冷錢包，並可以正確接收本次拍賣的虛擬貨幣再來參與應買，以免白跑一趟。
屏東分署表示，對抗詐騙，需要每個人的力量，打擊犯罪，為正義加值。關於法拍虛擬貨幣之應買條件與詳情，請您上屏東分署官網或FB、IG，參閱屏東分署拍賣公告，或來電詢問，電話：08-7366626分機5209，和股。屏東分署拍賣室，屏東市建豐路180巷28號。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言