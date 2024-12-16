打擊詐欺 行政執行署屏東分署12/23法拍泰達幣、波場幣

法務部行政執行署屏東分署首度與橋頭地檢署合作，將在12月23日上午10點半在屏東分署拍賣室舉行虛擬貨幣拍賣，標的為「泰達幣」（USDT）及「波場幣」（TRX），歡迎幣圈朋友參與，法拍變價所得價金全數交給橋頭地檢保管。

屏東分署指出，本次拍賣的泰達幣，是虛擬貨幣市場目前規模最大「穩定幣」之一，因其每顆價值穩定與1美元對應的特性，廣受幣圈朋友歡迎；波場幣（TRX）則是近幾年產生新加密貨幣，是由波場網路（TRON）發行的原生加密貨幣。

屏東分署表示，這次變價的泰達（USDT）幣分2標，分別為3249顆及545.76624 顆，波場幣1標，計1293.148顆，入手門檻不高，歡迎幣圈朋友到場，法拍變價所得價金將全數交給橋頭地檢保管。

屏東分署提醒，本次虛擬貨幣拍賣應買人需簽署承諾書，且須於拍賣前事先備妥虛擬貨幣交易帳戶或冷錢包，並可以正確接收本次拍賣的虛擬貨幣再來參與應買，以免白跑一趟。