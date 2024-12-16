台南家長喊幼兒遭性侵吃案 教育局難忍造謠抹黑提告12罪嫌

台南市某家長在網路上指就讀幼兒園女兒遭不當管教及被性侵，經調查雖無此情事，但持續在網路上以影片等指教育局吃案，並到教育局理論時涉及咆哮公務員，教育局今開記者會，強調已依法提告涉嫌竊盜、恐嚇、妨礙公務等12項罪嫌。

這名家長未經其他幼童家長同意便將其他幼童影像剪輯公開，受害7位幼童家長已委由園方律師提出違反個人保護法、加重誹謗等刑事告訴，受委任律師今也代表受害家長，要求這名家長1周內下架影片。

這名家長在9月間先指控女兒被不當管教，接著又說女兒遭園長性侵，教育局立即啟動調查，經查無不當管教，而調出錄影資料，加上無傷，初步認為無性侵，但性侵已進入司法程序。家長持續在網路上以影片及言論指教育局吃案，也曾到教育局向相關公務員咆哮。

教育局、該幼兒園兩名家長及委任律師今天下午開記者會，說明事件原委，並公布本案不當管教與性侵事件處理大事紀、非理性行為歷次紀錄。副市長葉澤山強調，市府依法行政調查、釐清真相、維護幼童權益的態度，針對這名家長非理性陳情行為及在網路上的造謠抹黑，提出嚴正聲明，強調，為維護市府執法尊嚴及公務員的安全，全案已請教育局依法控告竊盜、恐嚇、妨礙公務等12項罪嫌，並支持教育局受辱員工提告性騷擾、恐嚇等5項罪嫌。

教育局長鄭新輝說，性平、霸凌、兒虐事件零容忍是市府政策，針對事件也訂有明確的SOP處理流程。本案無論是不當管教或性侵案，都已依程序啟動並完成行政調查，過程中該民眾也請許多議員關切，教育局不可能隱匿、包庇或拖延調查結果。很遺憾的是該民眾不相信行政機關、司法機關調查，只相信自己，不斷在教育局調查過程中以非理性的言語威脅、戲謔、性騷、跟騷、攻擊女性承辦科長及同仁，甚至被懷疑竊取查案用監視器影像，並將自編自導扭曲資訊的影片上傳，霸凌醜化教育局相關人員。

為維護公務人員尤其是女性同仁上班環境的安全與尊嚴，決定逐一蒐證並支持提出告訴，包括多項公訴罪及同仁提出的加重誹謗罪等，以積極保護公務員，也希望該民眾能立即下架違法製作的影片。