快訊

菜單曝光濃濃台灣味！蔣萬安席開28桌宴請上海團 有蔣宋美齡最愛甜點

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」家屬心聲曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

當4次車手都被釋放繼續騙 第5次栽在彰化起訴聲押獲准

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台南縣許姓男子今年11月加入詐騙集團當車手，被警方逮捕並移送偵辦，彰化地檢署發現許男先前當車手4次，被外縣市警方捕獲，次次移送被羈押後釋放仍再犯，彰檢這次依三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌將他提起公訴，移審聲押獲准。

起訴書指出，由「劉芷瑩」、「專案經理-張雪琴」及其他真實姓名與年不詳者組的3人以上詐欺集團，今年8月在臉書投放投資廣告，彰化縣蕭姓男子瀏覽並點擊所附連結，跟劉芷瑩、張雪琴聯絡，這兩人佯稱可下載某富投APP投資股票獲利，蕭男信以為真，面交110萬元後「獲利」。蕭男歡喜不已要求出金，詐團聲稱需相對支付稅金110萬元，此時才知被詐。

蕭男報警並配合警方誘捕詐團成員，約定在彰化縣社頭鄉一座寺廟面交稅金。詐團先把偽造的富投公司印章及收款文件的電子檔，傳送到統一超商IBON系統，許姓車手到統一超商列印後，前往寺廟和蕭男見面，蕭男拿出警方準備的1張千元鈔票、900張千元假鈔綁成的錢磚取信許姓車手，許姓車手也拿出偽造收據等文件讓蕭男簽名，完成手續後，埋伏員警一擁而上逮捕許姓車手。

許姓男手被移送偵辦，彰檢發現他有4次當車手的記錄，每次被羈押都獲釋，法院一面審理他的許欺案，他一面在外犯案。彰檢以他羈押後釋放又再犯的情形，及刑案資料查註記錄表、矯正檢查，請彰化地院斟酌，案件移審後續押，避免再犯以維護社會大眾財產安全。彰化地院已裁定續押。

彰化地檢署對屢犯不改的台南縣許姓車手向法院聲押獲准。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署對屢犯不改的台南縣許姓車手向法院聲押獲准。記者簡慧珍／攝影

聲押 車手

延伸閱讀

詐團太囂張！冒充檢方唬弄彰化3議員「正在查金流」

影／彰化要孵蛋 議員、縣長對嗆 正面交鋒火藥味十足

詐團車手4度羈押釋放又犯 起訴移審彰院裁定續押

冷氣團發威烏金來了 彰化漁民將進帳百萬元樂開懷

相關新聞

當4次車手都被釋放繼續騙 第5次栽在彰化起訴聲押獲准

台南縣許姓男子今年11月加入詐騙集團當車手，被警方逮捕並移送偵辦，彰化地檢署發現許男先前當車手4次，被外縣市警方捕獲，次...

為達門票銷售量 樂天前領隊涉製作不實銷售記錄不認罪

中華職棒樂天桃猿隊前領隊浦韋青、前經紀人陳元凱被檢舉安排旗下啦啦隊樂天女孩私接商演低報活動費用牟利，及製作假門票銷售紀錄...

女教保員涉「膠帶封嘴」虐童 開庭渾身包緊密不透風遮臉

國防部委託實踐大學經營的「大直非營利」幼兒園爆發虐童案，沈姓、鄭姓女教保員被控以膠帶黏貼幼兒的嘴、將幼兒的臉壓在碗中吃飯...

投資賠400萬扮「熊猫」外送砍斷老董腳 賠6264萬還要關8年半

高雄夏姓男子投資陳姓男子經營公司失利，慘賠400多萬，他上網購買外送員制服，趁陳男用餐時持刀砍斷陳男左腳，一審夏男被依重...

夜店跟到KTV 金馬導演游智煒涉帶酒醉女回家、乘機性交罪起訴

金馬短片導演游智煒被控今年8月間在北市一家夜店跟著女子到ＫＴＶ，帶酒醉的女子回家發生性行為，女子隔日酒醒斷片，驗傷提告性...

北市市場處前副處長尾牙餐敘正面環抱女職員 利用權勢猥褻罪起訴

台北市市場處前副處長高群荐，被控今年在一場尾牙餐敘性騷女職員，台北地檢署調查，高在逐桌敬酒時貼腿女職員，坐在同一張椅子至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。