當4次車手都被釋放繼續騙 第5次栽在彰化起訴聲押獲准

台南縣許姓男子今年11月加入詐騙集團當車手，被警方逮捕並移送偵辦，彰化地檢署發現許男先前當車手4次，被外縣市警方捕獲，次次移送被羈押後釋放仍再犯，彰檢這次依三人以上共同詐欺取財未遂罪嫌將他提起公訴，移審聲押獲准。

起訴書指出，由「劉芷瑩」、「專案經理-張雪琴」及其他真實姓名與年不詳者組的3人以上詐欺集團，今年8月在臉書投放投資廣告，彰化縣蕭姓男子瀏覽並點擊所附連結，跟劉芷瑩、張雪琴聯絡，這兩人佯稱可下載某富投APP投資股票獲利，蕭男信以為真，面交110萬元後「獲利」。蕭男歡喜不已要求出金，詐團聲稱需相對支付稅金110萬元，此時才知被詐。

蕭男報警並配合警方誘捕詐團成員，約定在彰化縣社頭鄉一座寺廟面交稅金。詐團先把偽造的富投公司印章及收款文件的電子檔，傳送到統一超商IBON系統，許姓車手到統一超商列印後，前往寺廟和蕭男見面，蕭男拿出警方準備的1張千元鈔票、900張千元假鈔綁成的錢磚取信許姓車手，許姓車手也拿出偽造收據等文件讓蕭男簽名，完成手續後，埋伏員警一擁而上逮捕許姓車手。