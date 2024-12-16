詐團車手4度羈押釋放又犯 起訴移審彰院裁定續押

許姓男子曾4度因詐欺案羈押釋放又犯，11月仍加入詐團擔任車手面交取款時遭警當場逮捕，檢察官訊後聲押獲准；彰化地檢依詐欺取財未遂罪嫌起訴，移審彰化地院裁定續押。

彰化地方檢察署今天公布起訴書內容，22歲許姓男子11月25日加入某詐騙集團擔任取款車手，約定每天可獲得新台幣7000元報酬，當天前往台南新營區領取詐團提供的背包及工作手機。

此詐騙集團從8月起在臉書（Facebook）投放投資廣告，一名網友點擊連結並與佯稱專案經理詐團成員聯繫，且依指示下載投資股票APP，在面交現金新台幣110萬元後察覺被騙進而報警。

詐團成員之後又與這名被害人於11月26日相約彰化社頭鄉面交110萬元現金，由許男持工作證等偽造文件前往取款，隨即遭埋伏員警逮獲。

檢方表示，被告許男曾有4次因犯詐欺罪，經羈押後釋放又再犯的情形，這次依3人以上共同詐欺取財未遂等罪嫌起訴並在押，請求繼續羈押，避免其再犯，以維護社會大眾財產安全；此案移審後，法院裁定續押。