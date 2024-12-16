女教保員涉「膠帶封嘴」虐童 開庭渾身包緊密不透風遮臉

國防部委託實踐大學經營的「大直非營利」幼兒園爆發虐童案，沈姓、鄭姓女教保員被控以膠帶黏貼幼兒的嘴、將幼兒的臉壓在碗中吃飯，依妨害幼童發育罪起訴。台北地院今傳喚沈女出庭，她不認罪，表示「只是管教過當」。

沈女今天在親友的陪伴下出庭，氣候寒冷，她全程「被」以厚重的深色外套裹身、遮臉，開庭前後都不願對涉案發表說法，不過，沈女在法庭否認犯罪。

檢察官指控，20多歲的沈女、鄭女2023年9月5日至10月20日拿膠帶貼小孩的嘴、雙手，根據幼兒園的監視器畫面，她們2人曾對小孩怒吼，還在小孩吃飯時拍桌，甚至將小孩的頭壓在碗裡，有4名被害兒童出現嚴重身心不協調等症狀。

案發後，幼兒園將沈女、鄭女解雇、各罰鍰60萬元，檢警查辦，依妨害幼童發育、強制、傷害罪起訴2人。

法院今天開庭，沈女對起訴的事實沒意見，但不承認犯罪，她表示，只是推了小孩的頭、抓了小孩的圍兜、捏了小孩的手臂，但沒有以膠帶綑手、或者強餵食物和水。

沈女表示，她承認管教方式過當，但沒有恐嚇或訓斥小孩，也否認將小孩的頭壓到碗裡、強餵吃飯及喝水，更沒有像檢察官所指控訓斥、恐嚇小孩，沈女也否認要求小孩罰站、拿膠帶綑住小孩的雙手。

沈女一度哽咽告訴法官，她知道自己做得不好，但絕對不是為了要凌虐小孩，而是想教導他們。

沈女的辯護律師則說，沈女是為培養幼童好的生活習慣才教育小孩，沈女因工作負荷大，選擇用了不當的方式管教，但並不構成凌虐罪，也沒有犯罪故意，另主張兒童的診斷證明書與心理諮商相關文件沒有證據能力。