投資賠400萬扮「熊猫」外送砍斷老董腳 賠6264萬還要關8年半

高雄夏姓男子投資陳姓男子經營公司失利，慘賠400多萬，他上網購買外送員制服，趁陳男用餐時持刀砍斷陳男左腳，一審夏男被依重傷害、非法寄藏非制式手槍等罪，判8年2月，還要賠償陳6264多萬元，他及檢方均不服上訴，刑事部分從重改判8年6月。

夏男年看好陳男經營的公司獲利，便陸續出資400萬元投資便當工廠，不料公司經營狀況不如預期，夏男未拿到應有獲利，前年11月28日上午，他穿上網購的外送員制服，並帶著西瓜刀和槍彈騎車出門尋人。

行經一間肉粽店時，發現陳男剛好入內用餐，隨即持刀上前朝陳男左腿後側、右腿前側揮砍，陳男突然被砍跌坐暈倒在地，夏男犯案後則馬上離去。

陳男經送醫治療仍因傷及神經、動靜脈、肌肉及骨折，致左下肢機能嚴重受損。警方獲報後循線將夏男逮捕到案，並依殺人未遂等罪送辦。

高雄地院審理後，法官認為，夏男擁有槍彈，如果有致人於死的念頭，何必捨棄槍彈改用西瓜刀，認定他不具殺人犯意，改依重傷害論罪，加上違法擁槍彈，兩罪合併判他徒刑8年2月。

夏男、檢方均不服刑度上訴，高雄高分院審理後，法官認定，夏男光天化日之下砍傷陳男，不僅下手很重，還影響社會治安甚鉅，且還未與陳男達成和解，非法寄藏非制式手槍罪維持5年8月，重傷罪從重改判7年，合併改判8年6月。