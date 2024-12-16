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夜店跟到KTV 金馬導演游智煒涉帶酒醉女回家、乘機性交罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

金馬短片導演游智煒被控今年8月間在北市一家夜店跟著女子到KTV，帶酒醉的女子回家發生性行為，女子隔日酒醒斷片，驗傷提告性侵。台北地檢署今偵結，認定游智煒利用女子酒醉發現性行為，依乘機性交罪嫌起訴。

檢方調查，今年8月間，被害女子到北市大安區一家夜店替朋友慶生，且朋友也替她提早慶生，眾人因慶生喝了多種酒類後，轉移陣地前往KTV歡唱，游智煒在夜店遇到女子，隨即跟著她前往KTV，不久後帶著女子搭計程車離開，回到游男住家發生性行為。

隔天游男開車載著女子搭捷運，斷片的女子在捷運上仔細看手機訊息，發現其他朋友都不認識游男，她自己也是在夜店認識游男。女子的朋友證稱，當天游男在夜店一直跟在她們後方，還一起到KTV。

游男在警詢時否認犯行，但面對檢察官訊問，則坦承發生性行為，辯稱兩人是合意性交。

檢方檢視KTV及游男住家外的監視器，發現女子在兩處都蹲在地上嘔吐，顯然已喝醉，再加上游男傳訊息給女子稱「你那天喝很醉，我還從地上扶你好幾次」，且在女子褲子上驗出游男DNA，因而認定游男明知女子喝酒醉，還發生性行為，依乘機性交罪嫌起訴。

游智煒近來捲入性騷、性侵事件。圖／摘自臉書
游智煒近來捲入性騷、性侵事件。圖／摘自臉書

夜店 性行為 朋友

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