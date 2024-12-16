北市市場處前副處長尾牙餐敘正面環抱女職員 利用權勢猥褻罪起訴

台北市市場處前副處長高群荐，被控今年在一場尾牙餐敘性騷女職員，台北地檢署調查，高在逐桌敬酒時貼腿女職員，坐在同一張椅子至少5分鐘，甚至正面環抱女職員數秒，認定他利用長官官威猥褻，全案今偵結，依利用權勢猥褻罪嫌起訴。

全案起源於，今年1月29日北市松山區一間宮廟舉行尾牙，時任市場處副處長高群荐在活動尾聲向多名同事張開雙手正面擁抱，甚至做出隔空捧臉嘟嘴等舉動，被控性騷擾；市議員陳怡君為此收到至少5封投訴、3通電話，內容包含「市場處於1月19日尾牙餐會中，餐會進行到後段於晚間8點30分至9點時，副處長高群荐於現場向市場科幾位同事張開雙手並進行擁抱，同事為了避免場面尷尬，稍微快速的抱了一下，還有被靠近臉部，甚至有人被捧臉隔空嘟嘴揉臉等舉動，多位女同事事後私下聊天反映感到相當不舒服」北市府因此調查性騷擾案，2度調查皆成立。

當晚的尾牙餐會後，一名被害人女職員提告指控，當晚高群荐逐桌敬酒時，涉大腿貼大腿，緊靠她、同坐在一張椅子，大約長達10分鐘，且在尾牙餐會尾聲時，涉嫌起身張開雙臂正面環抱她約10秒鐘，她感覺高群荐的身體重量放在她身上，且掙脫不開。

高到案辯稱，「每個人都有抱，大約3到5秒鐘」，另和女職員坐在同張椅子上僅約5分鐘。檢方傳喚在場目擊的證人作證，證人指出，當時有看到高群荐的行為，認為是不妥的，但不敢上前阻止。