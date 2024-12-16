IG發文看大屠殺新聞好興奮 男子社群發文「殺人」恐嚇公眾罪不起訴
謝姓男子今年5月間，在Instagram上發文「每次看到這種大屠殺的新聞我都好興奮、我從國中之後就立志要殺人」等語，涉犯恐嚇公眾罪嫌遭送辦。台北地檢署日前偵結，認為謝男言論非惡害通知，且沒有任何具體描述其後續作為，給予不起訴處分。
不起訴指出，今年5月21日下午4時許，謝男在使用手機在Instagram上發文，「每次看到這種大屠殺的新聞我都好興奮，打從心理的興奮，我心臟跳超快的，酷欸明年換我，我的眼神從這樣變成這樣，絕對跟國中脫不了關係，因為我從國中之後就立志要殺人，我確實也敢，而且我很驕傲，我曾經讓一個人怕到叫警察來把我抓走，人是會改變的這就是這世界的報應。」貼文遭民眾發現報警，警方循線追查謝男身分後依法送辦。
檢察官認為，謝男在社群上的發文，沒有明確、具體指出如何加害，並非惡害通知，也沒有提到具體後續作為，難認訊息對公眾的生命、身體或財產有何將施加惡害之具體通知，不符恐嚇公眾罪的構成要件，因此不起訴處分。
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