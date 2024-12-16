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婚外情沒了揚言散布他的裸照 女黨工恐嚇罪判拘30日

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

邱姓女子參與政黨活動與陳姓男黨工發生婚外情，分手後，被控透過LINE向陳恫稱「沒關係我看你裸照貼出去」、「也是蠻可憐」，暗示要散布陳的裸照；台北地院審理，依恐嚇危害安全罪判邱女拘役30日。

檢察官指控，2021年11月，邱女透過LINE向陳恫稱「我就貼你照片到服務處」、「看你要怎麼工作」、「沒關係我看你裸照貼出去」、「也是蠻可憐」，陳提告，邱女被起訴。

法院審理，邱女否認恐嚇，辯跟陳吵架時，雖表示要張貼陳的照片到服務處，不過，陳2022年7月還約她到服務處見面，陳沒有心生畏懼，而且，2人吵架後陳多次聯繫她示好，還表達過仍喜歡她的話等。

陳說，邱女傳訊息給他後，他擔心被妻子知道外遇的事，曾在警局報案，害怕事情爆發；陳說，他們本身都在某黨服務處，更擔心服務處主任發現邱女要傳的照片，最後才向妻子坦承婚外情的事。

法官審理認為，陳收到邱女傳的訊息後，立刻向警方報案，也害怕被妻子、長官發現影響名譽，邱女確已造成陳心生畏懼，考量邱女傳送訊息恐嚇的犯行等，判她拘役30，得易科罰金3萬元，可上訴。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

恐嚇 裸照

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