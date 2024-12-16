防土地詐騙 新北公會推雙地政士與實習制、立委支持

土地詐騙案逐年增加，扮演不動產交易關鍵角色的地政士，常成為詐團利用對象。過去不動產交易多由買方指定地政士，也讓賣方易成待宰肥羊。新北市地政士公會力推雙地政士制度，鼓勵賣方也能在買賣案件中指定另名地政士，雙地政士把關阻詐，另也透過立委張宏陸，希望修正「地政士法」，比照律師等職業推動實習制，避免初出社會的地政士成詐團共謀。

立院內政委員會召委、民進黨立委張宏陸表示「全力支持修正地政士法」，地政士經手的案件，許多價值都高達上千萬元，現階段完全沒有相關實習制度，不光是買賣當事人，地政士也很容易成為詐團利用對象。

張宏陸表示，除甫考上者的實習制度，還需要有定期的回訓制度，才能順應層出不窮的詐團手法，先前地政士公會有來找過他討論，目前也有將相關想法與內政部溝通，希望加速修法，讓制度更完善，保障民眾權益。

影集「地面師」揭露房產詐騙手法，台灣近年也發生多起土地詐騙案，民眾透過地政士把房子拿去抵押，錢卻進到詐團手中，也有民眾因身分證被人詐團騙走後，上千萬房屋險被抵押還債。

新北市地政士公會理事長陳錦麟說，地政士在買賣案中，主要負責契約內容雙方意思表示確認等，另外還包含文件審核等，也能協助買方尋找貸款銀行等與後續報稅流程，在買賣案件扮演關鍵角色。

警方統計，今年度全國與不動產交易有關的詐騙案件約有27件，新北地政公會前兩年統計數字，與不動產交易有關的詐騙也有至少30件，且有逐年成長趨勢。

陳錦麟指出，過去地政士多由買方指定，房仲的經手案則多為合作的地政士，賣方往往成為任人宰割的羔羊。新北推動的雙地政士制度，希望買賣雙方都能各自指定信任的地政士，在雙重防護與把關下，讓土地詐騙案件成功機率降低。

不過陳錦麟坦言，就像訴訟不一定要找律師，法令也未強制不動產買賣一定要指定地政士，一般買賣件服務費2、3萬元，若雙地政士費用可能會再增加1到2萬元，多出來的費用民眾能否接受，還是顧慮。目前中央地政司對於個人送案正研擬相關辦法，但雙地政士仍要持續努力。

陳錦麟說，許多初考上地政士新鮮人，對業界瞭解不深，地政士不同於律師、會計師等行業有「實習制度」，涉世未深的地政士易成為詐團利用對象，先前就傳出年輕地政士去應聘，「沒想到只是接個case竟變詐團共犯？」。

陳錦麟說，公會正透過立委協助修正地政士法，希望剛取得證照的地政士，能接受至少30小時的教育訓練，從詐騙案例、職業倫理課程下手，避免地政士成為詐團幫兇，避免地政士在社會形象持續崩解。

一般民眾該如何避免受害，公會建議，民眾要尋找合格地政士，可上內政部與各縣市政府地政專區，都有合格地政士名單，可查找地政士執業時間，避免找沒有經驗者，若無法決定，也可洽各縣市執業地政士公會推薦，才能避免踩雷。