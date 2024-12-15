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苗栗地院辦家庭日 親友逗陣認識國民法官制度

中央社／ 苗栗縣15日電

苗栗地方法院今天舉辦「FUN假日 逗陣遶法院」家庭日活動，邀請員工親友參訪法院，親友團除認識司法工作環境，也在輕鬆氣氛下體驗認識國民法官制度及反詐知識。

苗栗地院為增進員工親友瞭解法院與國民法官制度，並提升家庭和諧與人際關係，今天辦理家庭日參訪活動，員工攜帶家眷參觀法院設施，並由法官、書記官等穿著印有職業法官「貓頭鷹喬治」與國民法官「草鴞希多士」圖案的棒球服，在輕鬆、活潑氣氛下，推廣國民法官制度。

活動由刑事庭庭長林卉聆簡介國民法官制度，說明制度訂定原因、遴選條件與方式，並講解審判中參與聽訟、問案、心證形成與刑度決定等過程，以及相關個資保護、心理關懷、請假薪資等事項，過程中並結合近日最熱門棒球加油歌、專業術語及時事，氣氛互動熱烈。

此外，政風室主任莊富瑜等人也透過影片解說網路查詢庭期、裁判書等司法透明廉能措施，並以有獎徵答進行司法廉能反詐宣導。

苗栗地院院長王漢章表示，家庭是支持個人安心工作、社會穩定的最大力量，員工親友若能瞭解法院運作及工作內容，必能產生更大同理支持，對法院產生共榮感，使員工減輕身心負擔，在認真工作之際，無後顧之憂。

司法 國民法官

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