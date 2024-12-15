男月營業額200萬4度酒駕 撞人重傷每月卻僅賠2.5萬…求減刑法官不准

彰化縣徐姓男子是自營商，月營業額200萬元，每月淨利20萬元，徐已有3次酒駕紀錄，去年6月間又開車酒駕，撞上騎機車的黃姓女子，釀成重傷，一審徐被判刑2年5月，徐上訴二審求輕判，法官認為，徐資力頗豐，卻每月僅賠付癱瘓女子2.5萬元，需5年才能完全清償，未見有積極彌補之心，駁回上訴。

判決指出，徐姓男子曾3度涉及酒駕案件，去年6月徐男在彰化縣友人住處喝酒後，又無照開車上路，行經彰化縣線西鄉中正路、沿海路1段728巷巷口，撞上騎機車的黃姓女子，造成女子全身多處骨折等傷勢，徐未下車察看，開車逃逸，警方獲報後，循線將徐查緝到案，經酒測徐的酒精濃度為每公升0.38毫克，全案依肇事逃逸、公共危險等罪送辦。

一審審理時，徐男已與被害女子達成和解，不含強制責任險的理賠，需另在賠償270萬元，扣除已給付的120萬元，其餘150萬元從今年5月開始，每月給付被害人2.5萬元，加上徐男已坦認犯行，分別依肇事逃逸、公共危險罪，判刑2年5月。

徐男認量刑過重，上訴台中高分院，理由是已對行為感到悔悟、歉咎，且已與告被害人達成調解，賠償被害人損害，考量徐是家中經濟支柱，尚須扶養幼子及配偶，若入監服刑，除無法扶養家人之外，恐也無法依和解筆錄約定按月給付被害人2.5萬元，此案有情輕法重之處，請二審給予減刑。

台中高分院審理後認為，徐男月營業額200萬元、淨利20萬元，相比自身資力，僅每月賠付被害人2.5萬元，需要5年才能完全清償金額，相較於被害人癱瘓臥床的重傷痛苦，不認為徐有積極彌補被害人之心，一審的量刑，已充分考量相關法律規定，涉犯2罪的刑度，都近於法定最輕本刑，無苛酷之虞，已符罪刑相當原則，應予維持。

二審指出，徐男以其事業經營的必要性，及執行刑罰對個人經濟生活，與履行賠償義務的負面影響等事由，請求或依刑法第59條規定酌量減輕其刑，或依刑法第57條各款規定事由，再從輕量刑，指摘原判決量刑過重，並無理由，應予駁回，維持一審原判，仍可上訴。

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