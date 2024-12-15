台商赴陸經商失敗偷度返台 大同區躲8個多月自首下場出爐
李姓男子去前赴陸經商失敗，以10萬元代價請陳姓陸籍人士協助，從大陸福建漳州某港口搭船偷度至金門，再搭機前往高雄，返回台北市大同區住處，躲藏8個多月自覺不是辦法，向移民署自首，士林地檢署偵結聲請簡易判決處刑。
檢方調查，李男去年10月23日合法出境前往大陸廈門，因經商失敗、為求脫身返台，同年11月27日支付10萬元給身分不明的陸籍陳姓人士，委託對方隔日凌晨1時許協助前往福建省漳州市某港口，趁夜色搭船偷度至金門海岸。
李男偷度上岸後搭機到高雄市，再搭乘高鐵北上，返回台北市大同區住處，躲藏8個多月後自覺不是辦法，今年7月11日上午10時許向移民署新北市專勤隊自首案情。
檢方認為，李男犯後坦承不諱，有護照及出境資料等事證，其犯嫌足堪認定，是違反國家安全法「無正當理由逃避檢查」罪，又於主管機關發覺前自首，符合自首要件，建請法官審酌是否減輕其刑，偵結依法聲請簡易判決處刑。
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