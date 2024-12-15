快訊

羽球／希望這玩笑大家不要生氣！李洋堅持退役：我是笑著離開

00878是信仰…其他高股息ETF無不好卻獨愛它！ 存股哥：4年以來從沒讓我失望

睡10分鐘就能恢復精神？美急診醫教你學海豹部隊用1姿勢午睡

愛子駕車自撞分隔島 胡塗父冒名頂替遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重區一對吳姓夫婦，今年7月28日傍晚，搭乘兒子駕駛的轎車行經三重中正南路某路口時，吳子左轉不慎自撞分隔島，不料吳姓父親護子心切，不顧夫婦兩人傷勢，出面向警方頂替自己是肇事駕駛。新北地檢署念在吳父無前科，犯後態度良好，將其處分緩起訴，並向公庫繳款1萬元。

檢警調查，吳子自撞後導致父母均受有外傷，事後吳母還自行前往醫院急診。但當下吳父為了避免愛子吃上官司跑法院，於是向抵達現場處理交通事故的員警，表示車子是自己開的，隱蔽愛子肇事駕駛的身分。

之後，吳父以駕駛人身分，接受警方一系列呼氣酒精濃度測試、酒精測定紀錄表，並在員警製作的交通事故現場草圖、道路交通事故談話紀錄及當事人登記聯單上簽名，藉此頂替肇事駕駛身分。

直到警方調閱事發當時周遭監視器畫面，發現車禍第一時間，自駕駛座下車查看的並非吳父而是吳子，於是將吳父約談到案，而吳父隨即坦承因愛子心切，一時情急失慮出面冒名頂替。

新北市三重區一對吳姓夫婦搭乘兒子座車外出，吳子左轉不慎自撞分隔島，吳父護子心切竟出面頂替。遭新北地檢署處分緩起訴。圖／示意圖，非當事車輛，報系資料照片
新北市三重區一對吳姓夫婦搭乘兒子座車外出，吳子左轉不慎自撞分隔島，吳父護子心切竟出面頂替。遭新北地檢署處分緩起訴。圖／示意圖，非當事車輛，報系資料照片

交通事故 自撞

延伸閱讀

陳情老舊眷村改建案 老翁國防部會客室翻桌、潑麵粉遭訴

小叔當兵竟成狼 4度猥褻性侵姪女遭訴

9歲男童參加路跑被撞死 告別式前肇事駕駛道歉信曝光

鋼材吊運未設置安全設備摔死工人 金屬公司老闆遭訴

相關新聞

台商赴陸經商失敗偷度返台 大同區躲8個多月自首下場出爐

李姓男子去前赴陸經商失敗，以10萬元代價請陳姓陸籍人士協助，從大陸福建漳州某港口搭船偷度至金門，再搭機前往高雄，返回台北...

高雄女警見騎士抽菸單手騎車攔人 急叫警網支援原因曝

鐘姓男子昨傍晚騎機車行經高市武廟路，派出所劉姓女警見他抽菸以單手騎車攔查，發現鐘男有酒容、酒味，以感知器測試亮紅燈，隨即...

愛子駕車自撞分隔島 胡塗父冒名頂替遭訴

新北市三重區一對吳姓夫婦，今年7月28日傍晚，搭乘兒子駕駛的轎車行經三重中正南路某路口時，吳子左轉不慎自撞分隔島，不料吳...

Mini cooper國10撞客運翻車 27歲男駕駛醉醺醺釀禍

高雄國道10號東向31.8公里旗山路段，今天上午10時15分許發生車禍，27歲林男駕駛一輛Ｍini cooper轎車，失...

哥持鐵槌砸弟店內飯鍋 弟媳阻攔受傷弟怒提告

基隆市郭姓男子與開飯麵館的弟弟，在店內因故起口角後，拿鐵槌砸毀弟弟店內的保溫鍋、飯鍋等開店用品，弟媳出面阻擋，也被他推倒...

高雄豪宅住戶兩年狂貼1682張傳單又塗鴉 惹怒管委會

家住高雄某知名豪宅的劉姓男子，被控在大廳塗鴉還張貼1682張傳單，社區管委會不滿，認為劉違反社區規約，包含塗鴉清除費及罰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。