愛子駕車自撞分隔島 胡塗父冒名頂替遭訴
新北市三重區一對吳姓夫婦，今年7月28日傍晚，搭乘兒子駕駛的轎車行經三重中正南路某路口時，吳子左轉不慎自撞分隔島，不料吳姓父親護子心切，不顧夫婦兩人傷勢，出面向警方頂替自己是肇事駕駛。新北地檢署念在吳父無前科，犯後態度良好，將其處分緩起訴，並向公庫繳款1萬元。
檢警調查，吳子自撞後導致父母均受有外傷，事後吳母還自行前往醫院急診。但當下吳父為了避免愛子吃上官司跑法院，於是向抵達現場處理交通事故的員警，表示車子是自己開的，隱蔽愛子肇事駕駛的身分。
之後，吳父以駕駛人身分，接受警方一系列呼氣酒精濃度測試、酒精測定紀錄表，並在員警製作的交通事故現場草圖、道路交通事故談話紀錄及當事人登記聯單上簽名，藉此頂替肇事駕駛身分。
直到警方調閱事發當時周遭監視器畫面，發現車禍第一時間，自駕駛座下車查看的並非吳父而是吳子，於是將吳父約談到案，而吳父隨即坦承因愛子心切，一時情急失慮出面冒名頂替。
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