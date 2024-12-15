高雄女警見騎士抽菸單手騎車攔人　急叫警網支援原因曝

鐘姓男子昨傍晚騎機車行經高市武廟路，派出所劉姓女警見他抽菸以單手騎車攔查，發現鐘男有酒容、酒味，以感知器測試亮紅燈，隨即呼叫支援警網到場，對鐘男施以酒測，結果酒測值達每公升0.45毫克，當場被逮捕，依公共危險罪送辦。

有網友拍下鐘男被劉姓女警攔查經過PO上網路社群「社會事新聞影音」，只見劉警淡定攔人，隨後呼叫警網到場，警車到現場後，劉警搭著鐘男的肩膀走到警車旁，沒多久鐘男走上警車；網友直覺鐘男大白天喝酒，被警方查獲。

苓雅警分局指出，福德派出所劉姓女警昨日傍晚4時26分許執行交通稽查勤務，巡經武廟路，見鐘姓男子（51歲）邊抽菸以單手騎機車，於是趨前攔查。

劉警要求鐘男旁邊停一下，查驗鐘男身分資料，因聞到鐘男身上有酒味，要求鐘站旁邊，先以酒精感知器測試，亮起紅燈，顯示有喝酒，鐘坦承早上在家喝酒，下午騎車出門準備買東西吃。

劉警隨即呼叫線上支援警網到場，對鐘施以酒測，結果酒測值達每公升0.45毫克，當場被逮捕，依公共危險罪送辦。鐘男抽菸騎車行為另依違反道路交通管理處罰條例第31條之1第3款，開出可處600元罰鍰罰單。

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