Mini cooper國10撞客運翻車 27歲男駕駛醉醺醺釀禍

高雄國道10號東向31.8公里旗山路段，今天上午10時15分許發生車禍，27歲林男駕駛一輛Ｍini cooper轎車，失控擦撞外側車道的高雄客運，林男轎車翻覆，事故無人受傷，國道警方到場，對林男酒測，林呼氣酒測值約每公升0.27毫克，被依公共危險罪送辦。

警方表示，今上午10時許，田寮分隊接獲車禍通報，抵達時林男轎車翻覆在外側車道，經測繪後，林男疑似酒駕失控，擦撞正行駛於外側車道的國道客運翻覆。

警方到場後，林男未受傷，客運車上也無人受傷，但林男疑似有酒容，經施測後呼氣酒測值約每公升0.27毫克，已達公共危險標準，全案警詢後，依公共危險罪嫌送辦。

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