想挽回女友感情偷查個資 員警判休職6月確定

彰化縣警察局劉姓員警為了挽回女友感情及確認女友婚姻狀況，多次登入警用電腦查詢女友個人資料。刑事部分，法院判刑1年2月，緩刑3年確定。懲戒法院判決劉男休職6月確定。

判決指出，劉男原任職於彰化縣警察局北斗分局三條派出所，他與女友於民國110年6月間感情生變，為了挽回感情及確認女友婚姻狀況，自110年6月至111年8月間以警用電腦或行動電腦查詢女友及其胞姊、姊夫的個人資料。

判決表示，劉男於查詢過程中，在系統的用途欄輸入「舉發交通違規」及「警勤區訪查」等不實查詢事由，合計42次。北斗分局將劉男函送彰化地檢署偵辦，檢察官依違反個人資料保護法、偽造文書等罪起訴，彰化地方法院判處有期徒刑1年2月，緩刑3年確定。內政部將劉男移送懲戒。

懲戒法院一審審酌劉男身為警察人員，竟因感情因素，未能誠信、謹慎，而有損害機關形象、政府信譽，及侵犯被害人資訊隱私權的違失行為，判決劉男休職6月。劉男不服提起上訴，懲戒二審日前駁回上訴確定。