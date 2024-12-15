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哥持鐵槌砸弟店內飯鍋 弟媳阻攔受傷弟怒提告
基隆市郭姓男子與開飯麵館的弟弟，在店內因故起口角後，拿鐵槌砸毀弟弟店內的保溫鍋、飯鍋等開店用品，弟媳出面阻擋，也被他推倒受傷。法官審理後，依毀損、傷害罪判郭男應執行拘役65日，可易科罰金6萬5千元。全案可上訴。
檢察官起訴指出，郭男去年10月10日晚上到弟弟和弟媳經營的飯麵館，與弟弟的2名子女玩遊戲時發生糾紛，心生不悅，加上弟弟向他索討債務，更加不滿。
郭男將妻小帶回車內後，攜帶從車內取出的鐵鎚返回飯麵館，並用鐵鎚敲擊店面內的保溫鍋、飯鍋、白鐵工作檯及冷藏櫃，並用手把櫃台上的木架、3台平板電腦、2台印表機2台掃落在地面，造成保溫鍋、飯鍋、白鐵工作檯凹損，冷藏櫃門玻璃破裂，木架、平板電腦及印表機破損而不堪使用。
郭男動手砸店時，弟媳吳姓女子上前攔阻，郭男將吳女推倒在地，造成她的右上臂擦傷、右膝部挫傷、左膝部擦傷、左前額挫傷。吳女和丈夫報案，警方製作筆錄後，將全案移送基隆地檢署偵辦。
檢察官偵訊時， 郭男坦承有弟弟夫妻指控的行為，並與告訴人指述情節相符，加上監視器畫面、現場照片、毀損物品表、驗傷診斷書及鐵鎚等事證認定犯行，依傷害、毀損罪嫌起訴郭男。
基隆地院法官審理後指出，郭男與家庭成員有衝突，不思理性溝通，持鐵鎚破壞弟弟開店營生物品並傷害弟媳，行為可議。考量毀損財物價值、吳女傷勢及郭男犯後態度、犯罪手段、高職肄業、業工及家庭經濟狀況勉持等情狀，毀損罪處拘役50日，傷害罪處拘役30日，應執行拘役65日，如易科罰金，以1千元折算1日。
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