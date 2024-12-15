高雄豪宅住戶兩年狂貼1682張傳單又塗鴉 惹怒管委會

家住高雄某知名豪宅的劉姓男子，被控在大廳塗鴉還張貼1682張傳單，社區管委會不滿，認為劉違反社區規約，包含塗鴉清除費及罰單每張500元清理費計算，合計向劉求償91萬餘元，劉姓男子花大錢找名律師辯護，法官認定社區求償合理，判劉應賠91萬餘元。

判決指出，劉男2022年7月以紅色麥克筆在社區大廳櫃台壁面塗鴉，書上「第○屆委員會贊助」等字樣，同年10月8日，又塗鴉書寫「87878」，之後甚至拿榔頭敲碎大廳櫃台石面，又接連5天拿紅色麥克筆在社區1樓大廳塗鴉書寫「幹」字。

事後管委會花了7萬多元修理大廳檯面及牆壁，不料劉又在大樓公共區域張貼私人傳單，2年內張貼1682張傳單，社區不堪其擾，管委會以每張傳單500元清除費計算，加上大廳壁面等修繕費用，合計向劉男提告求償91萬餘元。

高雄簡易庭審理時，劉男花大錢找高雄某知名律師辯護，不否認毀損櫃台大理石壁面，卻質疑社區修繕不可能花7萬多元這麼多錢。